"Chiamami", elogio a quello che (non) siamo diventati: il ritorno dei Coma_Cose

Una storia di fiducia perché non tutto è perduto

Il singolo "Chiamami"

Nel quotidiano assedio mediatico, si corre spesso il rischio di non riuscire ad afferrare tutti gli aggiornamenti di stato. A chi sta scrivendo, ad esempio, era sfuggita l'uscita di "", un pezzo dei Coma Cose che potrebbe rientrare di diritto nell’elenco dei prodotti musicali, cinematografici e televisivi da cui, per usare un luogo comune particolarmente inflazionato di questi tempi e non solo, la politica potrebbe ripartire. Il recupero è stato quasi al fischio finale, a poche ore dall’uscita di "", il nuovo attesissimo album della band in arrivo venerdì 4 novembre, per Asian Fake/ Epic Records Italy/ Sony Music Italy.A due anni dall’ultima uscita, illo scorso 7 ottobre ha pubblicato un pezzo dall’atmosfera anni ‘90 che prende per mano chi ascolta e spiega bene che, forse,. Lanciato in Largo La Foppa a Milano, al cospetto di una schiera di fan che, da una cabina telefonica allestita per l’occasione, l’hanno ascoltato in anteprima, con tanto di telefonata - vera - da parte della band, il pezzo è personale e collettivo. Parla a ciascuna e ciascuno di noi e alla nostra somma. Racconta unacon il passare del tempo e tenta di riacciuffare un passato che non c’è più, fatto di telefoni con il filo e cornette, voci che si alternano e abbracci. Una roba vintage, ad ascoltarla con le orecchie di oggi. Eppure, un’immagine indubbiamente evocativa e quanto mai attuale. D’altronde, non sono solo i Coma_Cose a mettere in dubbio lelegate a una iper-tecnologizzazione a cui non è seguita una rivoluzione culturale attraverso la quale evitare la deriva. Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano non ci girano intorno:, serve recuperare il vero senso delle cose e, per farlo, serve fermarsi a pensare. Azione che l’epoca contemporanea categorizza palesemente sotto la voce "privilegio"."Chiamami" è un singolo nostalgico, indubbiamente carico di queltroppo spesso soffocato: "Servirebbe soltanto uno". Un richiamo - voluto? - a "Inevitabilmente (Lettera dal carcere)", interpretata da una straordinaria Fiorella Mannoia e scelta per l’ultima scena di "Caro diario" di Nanni Moretti. I morettiani doc ricorderanno che le immagini della metafora del bicchiere d’acqua con cui si chiude “Medici”, il terzo e ultimo episodio della pellicola, sono accompagnate proprio da questo pezzo e che il passaggio fa più o meno così: "Se c'è un futuro non sarà una moneta in corso, mi ci vorrebbe solo un sorso di umanità". Corsi e ricorsi della storia e della musica che, oltre a certificare la capacità di, raccontano alla perfezione la difficoltà di uscire dal vortice bulimico delle iper-connessioni che sta facendo venire meno la capacità di essere - però - connessi con la realtà. "", cantano i Coma_Cose. E non solo reciprocamente, ma anche nel senso più assoluto possibile. E così, tra uno squillo del tradizionale del telefono di una volta e lo scatto di una polaroid, nei suoi 3 minuti e 42 secondi la canzone ci sbatte in faccia la necessità di prendere pienamente coscienza del fatto che, se solo non avessimo rimosso quello che eravamo. Operazione che, peraltro, nella musica i Coma_Cose non sono gli unici a fare. Un frammento di questa narrazione si ritrova nella prima discografia dei Thegiornalisti, ad esempio, ma anche, a suo modo, in alcuni dei pezzi di Giancane. Stili diversi, stesso messaggio. "Chiamami" è stata scritta dal duo Lama - California con l’aiuto e la penna di, produttori del brano con lo stesso Lama. “Un meraviglioso modo di salvarsi” è stato annunciato come un disco intenso e intimo, che racconta i rapporti e le loro contraddizioni, ma anche i bug di una società sempre più autoriferita che ostacola ogni forma di riconoscimento. Lo ascolteremo.