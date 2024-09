Chiara dice che…“Lasciate in pace me”

Il silenzio è stato interrotto da una storia: “Fate quello che volete, ma lasciate in pace me e i miei figli”. Diretta e concisa Chiara Ferragni, dopo aver evidentemente ascoltato il pezzo di Tony Effe in risposta all’ex marito. Lapidaria e rigida, come una madre di fronte ai figli che litigano per un giocattolo, peccato che i bambini in questo caso hanno superato la pubertà da un pezzo, almeno sulla carta.

Il dissing tra di loro, più che una battaglia a suon di rime, è un pettegolezzo cantato e poco patinato. Niente di più. Che le signore di paese, dal loro balconcino, farebbero sicuramente di meglio, con quel detto non detto che quantomeno ti impegna i neuroni e ti costringe a sforzarti di capire chi ha fatto cosa. Qui invece è tutto spiattellato, tutto palese, e non rivela nulla di nuovo. Che gusto c’è. Per loro, sicuramente, ci sarà il gusto delle visualizzazioni, degli streaming, dei follower che però dureranno il tempo dello “spettacolo”. Per le donne messe in mezzo, invece, c’è ben poco di gustoso.

Qualcuno, tra gli innumerevoli commenti social che il siparietto ha suscitato, nel rispondere a quei pochi che hanno fatto notare il concentrato di sessismo e maschilismo che le nostre orecchie hanno dovuto ascoltare, ha scritto che "le donne sono state messe in mezzo dal momento in cui ci vanno a letto”.

Premesso che alla sottoscritta sfugge il fascino che può avere un certo tipo di uomo che dice “farsi questa e non farsi quell’altra”, sguardo da duro e dito medio alzato, rigorosamente con anello – e ci sta che sia una mancanza mia e non giudico chi ha gusti diversi – ma comunque nella vita può capitare di fare delle scelte sbagliate e non per questo bisogna pagare le conseguenze a vita manco fosse un ergastolo sentimentale. Se non fosse così avremmo tutti delle croci enormi da portare sulle spalle (non parlo di tatuaggi) e delle giganti lettere scarlatte sul petto, quindi abbiate pietà. E poi si cresce “raga”. Di solito crescendo ci si trova a dover affrontare un altro tipo di problemi e sicuramente Chiara Ferragni avrà altro a cui pensare, ma immaginiamo anche gli altri.

Chi sta, almeno in apparenza, pensando ad altro è Chiara Biasi. Tirata in mezzo alla pista da Fedez in quanto presunta compagna di “keta” di Tony, lei si rifiuta di ballare a questo ritmo e li guarda con indifferenza. Le sue storie su Instagram non hanno nemmeno il più piccolo riferimento a tutto questo. Ha continuato a fare il suo con una seraficità invidiabile. Probabilmente consapevole, tanto quanto noi, che tutto ciò si sgonfierà molto presto come ogni bolla che circonda questo mondo, il loro. Magari con i protagonisti seduti allo stesso tavolo di chissà quale discoteca o addirittura con un feat.