Tony Effe e Fedez: un dissing tra cliché sessisti e machismo imbarazzante

Premessa: noi del dissing tra Fedez, Tony Effe e Niky Savage, ci abbiamo capito poco. Per fortuna, oseremmo dire. Ma se c’è una cosa che abbiamo cristallina dopo averli ascoltati, è che non ci è piaciuto per niente.

Detto ciò, il maschilismo della musica trap non sorprende più nessuno. Eppure il recente botta e risposta in rima ha riportato sotto i riflettori i soliti cliché sessisti, che si dimostrano ancora difficili da smantellare. Nei loro brani, i più o meno giovani trapper si scontrano insultandosi a vicenda, ma l'obiettivo principale delle loro offese restano sempre le donne intorno a loro. Proviamo a ricostruire cosa è successo.

Il dissing: com’è partito e cosa ha in serbo

Nel brano che ha scatenato il recente litigio, “Red Bull 64 Bars” di Tony Effe, oltre a citare Chiara Ferragni compare anche un riferimento a Roberryc, attuale fidanzata del rapper Niky Savage. La risposta dell’influencer torinese non si è fatta attendere, definendo il trapper romano un bullo maschilista.

"Vuoi rovinare la vita a una persona per cosa? Perché sei un insicuro di m***a? Basta parlare di noi donne come fossimo oggetti vostri, le cose si fanno in due. La verità è che sei un bullo entrato in competizione a cui non va giù che ci sia gente che fa quello che tu non riesci più a fare. Chi è nel settore questa la vede come la mossa di un disperato”, ha detto in un video postato sul suo profilo Tik Tok.

Tuttavia, Roberryc e Chiara Ferragni non sono state le uniche donne a finire nel mirino di insulti disegnati da rime e simbolismi di basso livello, diciamolo. Anche la modella Vittoria Ceretti, ex di Tony Effe, e l'influencer Chiara Biasi sono state messe nel mezzo.

Quest'ultima, in particolare, secondo Fedez farebbe uso di “keta” insieme al rapper romano, scatenando una pioggia di critiche su Instagram. Commenti come “Ecco spiegato perché sei magra: sei una tossica” e “Ti fai di k****a”, sono solo alcuni degli antipatici commenti che la ragazza ha dovuto leggere sotto i suoi post.

Ma mentre Roberryc posta un video risposta su Tik Tok di ben cinque minuti – rivendicando il suo sacrosanto diritto di poter fare ciò che vuole con il suo corpo – Chiara Biasi è apparsa, almeno fino a questo momento, totalmente indifferente, continuando a postare i suoi soliti contenuti come se nulla fosse.

Il paradosso di Tony Effe al Tomorrow Today Festival

Nei giorni scorsi Tony Effe era stato al centro delle polemiche per un’altra questione di genere. Il trapper romano, celebre autore della hit estiva “Sesso e Samba”, il 15 settembre scorso si è esibito sul palco di Trieste in occasione del Tomorrow Today Festival, evento che ospita anche incontri contro la violenza sulle donne.

Le perplessità in merito alla partecipazione del rapper sono inizialmente sorte dal Codacons, che ha evidenziato un paradosso: com’è che un artista i cui brani sono caratterizzati da frasi offensive verso le donne, viene invitato a parlare di violenza di genere e a rappresentare le idee di chi si batte contro odio e atti sessisti?

Il dissing è solo all’inizio

Ad ogni modo, mentre intorno a loro cresce l'indignazione per l'oggettivazione delle donne in un contesto tradizionalmente maschilista come quello della trap, i protagonisti non solo rimangono indifferenti, ma promettono nuove puntate del siparietto.

Questa mattina, Tony Effe ha annunciato l’uscita del brano “Chiara”, accompagnato dall'emoji di una ragazza bionda. L’allusione, neanche troppo velata, è stata colta.

Dopotutto: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami” è una delle rime che Fedez ha inserito nella sua risposta a Tony Effe. Facile immaginare, quindi, che la protagonista della prossima puntata è proprio lei, Chiara Ferragni.

Chissà quali altre dolci parole ci riserveranno i due moderni poeti.

"Chiara dice che mi adora”

Non ci ha dato neppure il tempo di farci la domanda che Tony Effe ha sorpreso tutti e ha pubblicato prima del previsto la sua replica. Evidentemente non voleva far attendere troppo i sui fan e rischiare che l’interesse scemasse. Com’era prevedibile la “Chiara” del titolo è proprio l’imprenditrice digitale: “Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora” alimentando così le voci di quest’estate su un presunto flirt tra i due. Ed è sul rapporto familiare, sulla fine dei Ferragnez, che il trapper romano si concentra. L’attacco è a Fedez marito (“Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via”) e al padre che “ha fatto figli solo per postarli”; ma non solo (“Ti piace uomo oppure donna”).

Deve essere stato il riferimento ai figli il tasto più dolente perché è l’unico al quale Fedez replica con una storia su Instagram: “Non ti hanno insegnato che i bambini non si toccano”.

Tornando al pezzo, Tony risponde alle accuse sulla droga: non nega, ma aggiunge ricordando al suo avversario che “eravamo insieme quella sera e la cocaina ti piaceva”. Il tutto contornato da una voce fuori campo, registrata e camuffata, che solleverebbe dubbi sugli streaming raccolti da Federico Lucia.

Insomma, tra i due continuano a volare tante belle parole – belle per modo di dire – a rime alternate, piuttosto elementari anche, che finiscono per coinvolgere terze persone, rigorosamente donne. Il problema tra i due, più che musicale, sembra essere proprio questo. Nel silenzio, elegante (o almeno così vogliamo vederlo) delle dirette interessate.