Chiara Francini: "Racconto l'universo femminile"

L’secondo Chiara Francini . L’attrice e scrittrice fiorentina – campigiana per la precisione – dopo il successo ottenuto a Sanremo 2023 dove è stata la co-conduttrice di Amadeus durante la quinta serata – è tornata a teatro con “” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedeschi. Al suo fianco, in scena, l’attore Alessandro Federico. La tournée teatrale arriva a Firenze, aldall’11 al 16 aprile (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16), poi il 18 e 19 aprile sarà al Politeama Genovese di, il 21 aprile al Teatro di, il 22 aprile al Teatro San Rocco diin provincia di Monza e Brianza, il 5 e 6 maggio al Teatro Celebrazioni die il 20 e 21 maggio al Teatro Coccia di. “Una coppia di successo: sono più di quattro anni che portiamo in giro questo spettacolo e chissà forse continueremo anche l’anno prossimo. Ora, però, finalmente faccio tappa a Firenze, la città che meglio mi può capire” dice l’artista.“Sì, non vedo l’ora di esibirmi alla Pergola di Firenze, un teatro dal sapore particolare per me. Ma ricordo che io sono campigiana doc, vengo dal contado”.“Il post-Sanremo lo sto vivendo con un grandissimo affetto da parte della gente. Recitando a teatro il calore, la stima e l’amore del pubblico li sento, li tocco con mano. E cerco ogni giorno di rendere questi sentimenti con la mia professionalità”.“Sì, lo spettacolo descrive le due facce della medaglia dello ‘stare in coppia’ con toni divertenti, ma anche drammatici, narrando le differenze tra psicologia maschile e femminile , e la relativa insofferenza degli uomini al concetto di monogamia: ‘prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d'aria!’”.“Lo spettacolo parla di una storia coniugale in pieno ‘68, raccontiamo il mutamento della coscienza civile nel nostro Paese e descriviamo l’evoluzione della condizione femminile . Direi è una parabola al femminile perché all’inizio per la protagonista Antonia la felicità e strettamente connessa all’avere un uomo accanto, poi durante il racconto prende consapevolezza e inizia a rinascere”.“La grande rivoluzione per le donne avviene quando cominciano ad ascoltarsi e seguire solo la propria voce. Quando questo accade, le donne sono capaci di cambiare il mondo ”.“Sì, è un racconto umano di Chiara, riflessioni personali e sfumature sull’essere donne oggi. Ma per parlare del libro ci saranno altre occasioni…”“Continuare a esplorare l’universo femminile , tramite l’arte della recitazione. Magari riuscire a fare un film da uno dei miei libri… Il cassetto dei sogni deve essere sempre pieno, sennò si è morti dentro”.