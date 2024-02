Chris Rock ironizza sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar: "Dopo sono andato a lavoro"

Alla fine sono arrivate anche leda parte diche si è detto pentito per quello che ha fatto durante la notte Oscar a fine marzo, quando tirò uno schiatto a Chris Rock direttamente sul palco, davanti a tutti. Pochi minuti dopo, il celebre personaggio della serie ' Willy il Principe di Bel Air ' aveva ritirato l’ambito premio, poi aveva deciso, nelle settimane successive, di dimettersi, prima di essere bandito – per 10 anni – dagli Academy.

Le scuse social di Will Smith

"Dopo che sono stato picchiato sono andato a lavorare"

L’attore si è detto profondamente pentito da quello che ha fatto. Quello schiaffo , però, lo ha 'condannato' a subire pesanti critiche non solamente dai media e giornali, ma anche da molteed aziende che avevano sponsor con lui. Le scuse – dopo quelle immediatamente successive – sono arrivate sotto forma di risposte a domande che idi Smith hanno inviato in questi mesi di pseudo silenzio stampa, del tipo: "Perché non ti sei scusato con Chris nel tuo discorso di accettazione?", "Dopo che Jada ha alzato gli occhi al cielo, ti ha detto di fare qualcosa?", "Cosa diresti alle persone che tiprima dello schiaffo o alle persone che si sono dettedal tuo comportamento? In un video sul suo profilo Instagram, l’attore si è detto "" e ha definito "inaccettabile" il suo comportamento. "Ho cercato diChris, ma lui non è pronto a parlare con me. Quando lo sarà, si farà vivo lui". E ancora: "Chris,. Voglio scusarmi con la madre di Chris e con la sua famiglia”. E aggiunge: "Ho passato gli ultimi tre mesi a ripensare a cosa è successo in quel momento.che pensa che fosse il modo giusto di comportarsi in quel momento”. Smith si è poi, per le ricadute del gesto sull’opinione pubblica, e con “gli altri nominati” agli Oscar.Nel frattempo, però, si rifà vivo anche lui, la 'vittima' Chris Rock. Il comico, in questi giorni, è tornato su quell’episodio. Anzi, ci ha anche scherzato su cercando diProprio come se non fosse successo nulla di grave. Durante uno spettacolo che ha effettuato ad Atlanta, il comico ci ha scherzato : “Tutti cercano di fare lema se tutti fanno le vittime allora nessuno ascolterà quelle vere“. Non solo: dopo essere stato colpito, in pieno volto, e soprattutto sotto gli occhi di milioni di persone che hanno visto la scena in diretta ha riferito: “Dopo che sono stato picchiato”. La sua ironia infine si è conclusa con una battuta: “Chi dice che le parole fanno male vuol dire che non ha mai ricevuto un