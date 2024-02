Ciak, si gira: 300 studenti contro gli stereotipi di genere

Il progetto "Che genere di film"

Da studenti a troupe cinematografica

Valentina domanda a Manuel se, insieme a lui e agli altri amici, può giocare a calcio anche lei. Ma a quella "strana" richiesta Manuel dice di no e si mette a ridere, convinto cheserva essere un. E indica a Valentina gli spalti, dicendole che, se proprio vuole, può fare il tifo con le altre ragazze. A Olmo, invece, piace raccogliere margherite, ma ecco che quando Daniele lo vede con quelle margherite in mano, gli dice senza mezzi termini che èQueste sono solo alcune delle sceneggiature dei cortometraggi che, circadi 14 classi delle scuole medie della Toscana e della Lombardia, hanno ideato e realizzato partecipando al progetto "". Gli Istituti coinvolti dal progetto sono le scuole secondarie di primo grado Beato Angelico (Firenze), Puccini (Firenze), Spinelli (Scandicci), Lippi (Prato), Antonioli (Temù - provincia di Brescia). Promosso dalla Fondazione Stensen, il progetto mira a educare i ragazzi allae ad abbattere gli stereotipi , soffermandosi sul fatto che questi ultimi a volte risultano amplificati dalla raffigurazione cinematografica e audiovisiva in generale."Che genere di film" ha dunque l'obiettivo di offrire ai/lle ragazzi/e di oggi, donne e uomini del futuro, gli strumenti concettuali, tecnici - attraverso una prima alfabetizzazione del linguaggio per immagini e dell'audiovisivo - ed emotivi per avere consapevolezza e imparare a riconoscere gli stereotipi di genere che affliggono la nostra società. Parte integrante del progetto sono iche riguardano le tematiche di genere, e anche un percorso per imparare ie della storia del cinema, con un focus sul ruolo della donna , dalle origini ai giorni nostri.Gli studenti coinvolti nel progetto - realizzato dallo Stensen grazie alla selezione riconosciuta dal bando Miur/Mibact "Il cinema e l’Audiovisivo a scuola, Progetti di rilevanza territoriale" - sono chiamati anche a vestire i panni divera e propria, girando a tutti gli effetti un cortometraggio che racconti una storia coerente con il tema del progetto. Studenti protagonisti dal "Ciak" in poi dunque, grazie al coordinamento e alla guida di un team di registi, guidati in Toscana da Duccio Chiarini e in Lombardia da Nicola Zambelli. "La società contemporanea si fonda sull’immagine - ha detto la responsabile del progetto per la Fondazione Stensen, Chiara Bettarini -. Le nuove generazioni in particolare fruiscono e producono contenuti audiovisivi costantemente. Fornire agli studenti strumenti e competenze idonei per decodificare ile dare loro l’opportunità di sperimentare concretamente quali siano le fasi di elaborazione di un prodotto audiovisivo professionale, significa primariamente renderli più consapevoli di ciò che li circonda”.