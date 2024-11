Carmen Russo a Verissimo: l’amore per la figlia nata dalla fecondazione e il sesso in tv

Ballerina dall’inconfondibile stacco di coscia, show girl dalla verve contagiosa, è una di quei personaggi pubblici che si sa far amare dal pubblico italiano anche con un semplice sorriso. Carme Russo è un’icona della tv nazionale e di sorrisi ne ha regalati tanti, in questi anni. Sapenso celare, dietro a questi, anche periodi difficili, grandi sofferenze, che non l’hanno però mai piegata.

Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo e la figlia Maria

Ma anzi l’hanno forse fatta diventare più forte, tanto da essere in grado di arrivare al traguardo per lei più bello e importante a 53 anni: era già ‘grande’ quando è diventata mamma di Maria, avuta con il compagno storico Enzo Paolo Turchi grazie alla fecondazione assistita.

Ospite oggi su Canale 5 nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, racconterà proprio di quella che ha sempre definito come “il mio successo più grande, Maria è il senso della mia vita”.

Nella sua vita ha raggiunto notorietà e tanti traguardi e non ha mai nascosto le difficoltà incontrate nel percorso per diventare madre, come di recente aveva fatto anche il marito, quando si era sfogato raccontando i suoi timori per essere un padre anziano.

In un'intervista del 2022, sempre a Verissimo, la 65enne aveva spiegato: “Io sono arrivata ai 40 anni senza accorgermene, ho capito solo allora che forse c'erano dei problemi, perché noi non abbiamo fatto niente per evitare di avere un bambino. Facendo poi delle visite abbiamo capito che poteva aiutarci solo la fecondazione assistita”.

“Con Enzo Paolo abbiamo fatto l’amore in tv”

In tv è sempre apparsa come una donna forte e solare, ed è pronta a raccontarsi con il coraggio di sempre. Anche svelando qualche altro retroscena piccante del gossip già emerso nei giorni scorsi. Appena dopo la settimana trascorsa col marito, concorrente del GF Vip, Carmen Russo ha infatti raccontato sul settimanale Diva e Donna come lei e Turchi sono riusciti a scacciare la crisi in cui sembrava essere arenato il loro matrimonio. Merito proprio di quella manciata di giorni passanti insieme, che però ha fatto ritrovare loro un’intesa – anche tra le lenzuola – che appariva incrinata.

“Eravamo vicini all’addio”, ha ammesso, sostenendo che tra io motivi ce’era la paura sdell’uomo che lei potesse tradirlo. Poi però, vuoi la vicinanza, vuoi l’idea di avere tutti gli occhi puntati su di loro, la scintilla tra di loro si è riaccesa potente. “Abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più, è tutto rientrato”, conclude lei con il suo solito sorriso.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Grande Fratello 2024

La loro storia

Nata a Genova il 3 ottobre 1959, Carmela Carolina Fernanda Russo ha mostrato fin da giovane una grande passione per la danza e lo spettacolo, iniziando a muovere i primi passi nel mondo del cinema negli anni '70 e diventando poi famosa al grande pubblico nel decennio successivo, grazie alle sue interpretazioni nelle commedie sexy all'italiana.

Da sempre molto legata alla famiglia, in particolare ai suoi genitori, e ha adottato questo legame anche nella famiglia che si è costruita in oltre 40 anni. Lei e Enzo Paolo Turchi si sono conosciuti nei primi anni ‘80 e ancora oggi sembrano più che mai un binomio (o meglio, un trio dopo l’arrivo della figlia) inseparabile, ma le cose non sono sempre state rose e fiori tra di loro.

Lei ballerina, lui coreografo, tra di loro fu però vero e proprio colpo di fulmine: “Non era il mio tipo, conoscendolo mi ha affascinato. Era molto gentile con tutti. Un giorno, in sala prove, si arrabbiò con i ballerini. Venne fuori un carattere molto forte. Dissi: ‘È un diavolo che fa l'angelo o un angelo che fa il diavolo’”, ha rivelato nel 2017, quando per la prima volta fu concorrente del Grande Fratello Vip. È stata proprio il loro rapporto professionale, all’inizio a frenare la passione, perché lui – che ha 10 anni più di russo – non voleva che ci fossero interferenze tra privato e lavoro: “Mi facevo trovare tutta sexy in camerino, ma lui chiudeva subito la porta e se ne andava. Poi il 5 agosto del 1983, in un hotel, scattò tutto ma mantenemmo la storia segreta perché le storie tra artisti non erano viste di buon occhio”. Da quel momento, i due non si sono più lasciati, coronando il loro amore con le nozze nel 1987.

La nascita della figlia grazie alla fecondazione assistita

E nel 2013 la famiglia si è allargata grazie all’arrivo di quella figlia tanto voluta: dopo otto anni di tentativi, grazie alla fecondazione in vitro, è nata la figlia Maria: “Grazie a lei il nostro rapporto si è fortificato – raccontava Russo al settimanale Gente –. Desideravo diventare madre e non riuscivo, per un problema alle tube. Mi sono sottoposta a un rigido protocollo medico per la fecondazione assistita. Ho sempre creduto che prima o poi saremmo stati in tre. Enzo lo desiderava, ma per non mortificarmi, vista la fatica a restare incinta, diceva: ‘Stiamo bene anche io e te’”.