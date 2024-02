Claudia Gerini in bikini lancia un messaggio body positive a tutte le donne

Sempre più donne mettono al bando la. Nei giorni scorsi l'attrice Nancy Brilli , tramite i social, aveva lanciato ai fan un messaggio di body positivity mettendosi in bikini davanti allo specchio e mostrando le proprie imperfezioni. Adesso è la volta di un'altra amata attrice italiana,La protagonista del nuovo film "" (che segna anche il suo debutto dietro la macchina da presa), dopo un inverno pieno di impegni professionali in Spagna per qualche giorno di vacanza. La "Jessica" di "Viaggi di nozze" dall’esclusiva isola diha regalato ai fan una serie diche la ritraggono mentre fa il bagno nelle limpide acque dell'isolotto a nord di Formentera con indosso un, un cappello in paglia per proteggersi dal sole, occhiali da diva sugli occhi e una collana rosario rossa a completare il look da spiaggia. Le foto hanno subito mandato in visibilio i fan che non sono rimasti indifferenti alladell'attrice che a dicembre compirà 51 anni, di cui almeno 35 sotto i riflettori.La vincitrice del(come miglior attrice non protagonista per il film "") prima di entrare nel mirino degli hater per eventuali commenti all'addome leggermente rilassato, scrive su Instagram: "Beccata a Isola di Espalmador… Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti….". Poi aggiunge: "E si vede… Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente". A seguire degli hashtag che ribadiscono con autoironia la naturadel suo post social: #nonsolofitness #pastalover #mum #womenempowerment #idontcare #actress.La Gerini, dunque, si è mostrata senza filtri mettendo in primo piano i propri, ovvero non avere lacome 'impongono i social media . Un gesto che non è passato inosservato e tante donne l'hanno ringraziata. "" scrive un'utente.