Concerto Guns N' Rose, salvati pulcini di gufo dal troppo 'rumore'

Pulcini di gufo salvati da sotto ad un palco. E' questa l'incredibile storia accaduta nei giorni scorsi durante il Glastonbury Festival, la leggendaria manifestazione inglese che dagli anni '70 richiama artisti e spettatori da tutto il mondo.

La storia del loro salvataggio

Il primo pulcino è stato scoperto durante l'esibizione dei Guns N' Roses ed è stato chiamato dal suo ritrovatore Axl, in onore del cantautore della band. Il giorno dopo, il centro locale di salvataggio degli animali Secret World ha ricevuto una chiamata per un secondo pulcino.

Il personale dell'istituto non ha avuto dubbi sul nome chiamandolo Slash, questa volta per celebrare il chitarrista del gruppo. Come ci spiegano gli esperti della struttura, il nido era stato chiaramente abbandonato dalla madre a causa del troppo rumore e del disturbo.

Il pulcino Axl, trasferito al Secret World a Highbridge, dalla RSPCA West Hatch Wildlife, è stato trovato sotto i gradini di sinistra del Pyramid Stage durante la performance principale della band statunintense.

Adesso entrambi i piccoli sono in una voliera esterna al centro di soccorso.

La salvaguardia della fauna selvatica al primo posto

Un portavoce dell'istituto ha ribadito che i pulcini "anche se un po' impauriti" stanno entrambi bene.

David Plant, responsabile della raccolta fondi di Secret World, ha detto che forse è stato "il caso di disturbo più insolito verso qualche tipo di animale, ma che questo dimostra come l'importanza di salvaguardare la fauna selvatica sia messa davanti a qualsiasi tipo di attività".

E ha aggiunto scherzando: "Quando i Guns N' Roses stavano suonando Welcome to the Jungle, sono sicuro che non si rendessero conto di quanto fossero effettivamente vicini alla fauna selvatica".

Lo stesso Plant ha poi spiegato il motivo della nidificazione proprio sotto il palco del festival inglese: "Chiaramente i genitori pensavano che sarebbe stato un ottimo posto per fare il nido. Sono una specie che nidifica nelle cavità, soprattutto nei buchi dei vecchi alberi, ma anche nelle buche dei conigli e a volte nelle cassette artificiali".

"Sembra che i genitori di gufo abbiano tristemente abbandonato il loro nido una volta iniziata la preparazione del festival, quindi è difficile stabilire per quanto tempo i pulcini siano stati lasciati da soli".

Infine un ringraziamento speciale ai loro salvatori: "Siamo così grati alle persone che li hanno trovati e aiutati. Devono essere stati terrorizzati dopo aver sopportato quasi due giorni interi di musica ad alto volume".

L'organizzazione di soccorso sta pianificando di riportare i pulcini di gufo in natura una volta che saranno abbastanza grandi.

Cosa è il Glastonbury Festival

Il Festival di Glastonbury, ufficialmente Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, è un festival musicale e di spettacolo che si tiene a Pilton, a circa 10 km da Glastonbury, nel Somerset, in Inghilterra.

La festa, parte integrante della cultura popolare inglese, è conosciuta soprattutto per la sua musica, ma non sono da trascurare la danza, la commedia, il teatro, il circo, il cabaret e altre forme d'arte.

Nel 2005 la manifestazione occupava un terreno di 3,70 km² di superficie e 150.000 persone avevano assistito ai 385 spettacoli live.

Glastonbury è anche conosciuto per l'elevato consumo di droghe illegali da parte dei partecipanti, abitudine creatasi grazie alla sua origine hippie, e per questo tenuto costantemente sotto controllo dalla polizia.

Si svolge di regola ogni anno durante l'ultimo week-end di giugno e dura tre giorni. E' andato in scena con cadenza varia dal 1970 al 1981. Da allora si tiene annualmente ad eccezione di anni a maggese (solitamente uno ogni cinque), il cui scopo è permettere al terreno di riprendersi.

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia, quest'anno il Festival è tornato e ha visto anche la presenza dei 'nostri' Maneskin che, con una scaletta trascinante composta perlopiù da brani recenti tratti dal nuovo album Rush!, hanno ancora una volta conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro energia esplosiva, lasciandolo senza fiato.