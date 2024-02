Dai reparti di psichiatria ai palcoscenici di mezza Italia: la rivoluzione della compagnia teatrale Sognando

Creare un ponte attraverso il teatro

La tournee e i prossimi sogni nel cassetto

Ogni giorno vivono il disagio mentale , ma quando salgono sul palco sonoche strappano al pubblico applausi, consensi e sorrisi. È la magia del teatro che da anni, oltre 20 anni, vivono i protagonisti della. Giocando con le parole, la compagnia stessa. Era la primavera dell'ormai lontano 1999, Anna Maria Glavina era caposala didel Noa (l'ospedale civile apuane, ndr) a Massa e il suo incarico delicato e complesso era esteso anche al servizio territoriale. Lei stava a diretto contatto con i pazienti psichiatrici, pazienti che allora era, problematiche, la cui mente era ben lontano dagli standard di quella che era considerata la "normalità". Persone delle quali spessocon la quale dovevano convivere.Ad Anna Maria e al primario Remigio Raimondi, scomparso da alcuni anni, con la collaborazione di alcuni operatori e volontari, venne un'intuizione che, negli anni seguenti, si è rivelata un'autentica scommessa: utilizzarecomune alla questione del disagio mentale, per creare un. Una rivoluzione copernicana, allora, che da Massa ha segnato un gol e continua a essere ancora oggi modalità di cura dai risultati enormi. Il teatro e il palcoscenico come mezzo pernei confronti delle quali il muro del pregiudizio era altissimo e sembrava insormontabile. È nato così il progetto innovativo che è al Compagnia Teatrale "Sognando"e l'associazione omonima. Compagnia e associazione che oggi sono una realtà feconda che è riuscita cancellare pregiudizi e preconcetti verso quei pazienti che quando calcano le scene sono solo attori.degli autori più ostici e significativi del panorama teatrale italiano.Oggi la madrina di questa rivoluzione battezzata a Massa Carrara è in pensione, il primario non c'è più, ma da dovunque sia sorride felice di questo progetto. Ma restano la Compagnia e la Associazione, composta dai pazienti, dai familiari, dai volontari, un centinaio di persone. Ma soprattutto ci sono loro, gli. Un gruppo di circamalati, pardon attori, dei quali il più giovane ha 19 anni, mentre alcuni sono gli stessi del progetto originario. L'ultima esibizione è stata al Teatro dei Servi, a Massa, dove hanno portato in scena 'Sogno di una notte di mezza sbornia', di Eduardo De Filippo, che tornerà sul palco massese i primi di luglio. Ma che avrà repliche anche in altri palcoscenici, non escluso anche a Firenze. "Siamo stati nei teatri di mezza Italia – racconta con un pizzico di comprensibile orgoglio Anna Maria Glavina –. Per il resto saremo nelle prossime settimane in altre località. Abbiamo una convenzione con l'Asl e i nostri attori percepiscono una borsa lavoro ". È stato un percorso difficile e impegnativo che ha tagliato però un traguardo importante. ". Che oggi è a casa mia", racconta Glavina. "Abbiamo scelto come nome della compagnia la canzone di Don Backy che trattava, in un modo delicato, il disagio mentale". E "Sognando" non è più un sogno. È teatro ed è ilche regalano questi attori speciali al loro pubblico.