Dai sottotitoli allo show nella Lingua dei Segni: il Festival di Sanremo è accessibile a tutt*

Perché. Il Festival dalla canzone italiana apre i battenti questa sera, 1 febbraio, per la 72esima edizione, fino a sabato 5, nel consueto palcoscenico del. L'appuntamento tanto atteso dagli italiani si dimostra sempre più inclusivo , non solo nella partecipazione di grandi ospiti, concorrenti in gara conduttori e conduttrici 'per tutti i gusti' , ma anche per il publico a casa. Già nel 2020, infatti, lafaceva il suo ingresso a Sanremo, mostrando così uno dei volti più moderni della televisione pubblica. E anche quest'anno il Festival sarà completamente, anche per le persone sorde.La Rai, infatti, ha comunicato che per tutte e cinque le serate della gara canora più amata d'Italia sarà garantito il servizio di, l’in diretta e l’. Quest'ultima versione (in Lis) sarà trasmessa sul canale dedicato di RaiPlay, mentre alla pagina 777 di Televideo su Rai1 saranno disponibili i sottotitoli alla diretta e all'audio-descrizione si potrà accedere sulla seconda traccia audio diin tv o in streaming su RaiPlay . Tutti i dettagli si possono trovare sulla pagina Facebook RaiAccessibilità "Come ripetiamo spesso,non è un'opzione o una semplice questione tecnica ma unin sé per sé e garanzia di diritti fondamentali, a cominciare da quello alla!" scrive l', mentre dai social la comunità non udente ha espresso grande soddisfazione per il rinnovato impegno della Rai verso una maggiore inclusione. "Non vedo l'ora di vedervi, siete, l'altro anno mi siete piaciuti tantissimo" ha scritto un utente riferendosi al cast diche si occuperà di 'tradurre' lo show a favore dei sordi segnanti (circa 120 mila persone in Italia), attraverso il corpo, le mani e il volto. Artisti selezionati attraverso veri e propri casting, che da due anni hanno reso lo spettacolo un vero successo per tutti.L'idea di Sanremo Lis, in particolare, è semplice, a pensarci. Ma l'impatto sul pubblico non può che essere innovativo e inclusivo: unche però diventa parte integrante dello show all'Ariston, facendo partecipare all'audience coloro che, fino a pochi anni fa, ne rimanevano completamente esclusi. Tutto molto bello, peccato che, a pochi giorni dall’inizio del Festival, Sanremo Lis venga chiamato in causa nientemeno che dalla sua ideatrice,, la quale ha accusato la Rai di averla cacciata e si è rivolta a un ufficio legale. Santarelli è una sorta di autorità nella comunità sorda: a suo padre Benedetto, ad esempio, si devedella Lingua italiana dei segni; lei, esperta in accessibilità nel campo della sordità, in realtà è udente ma è cresciuta in una famiglia sorda da generazioni.In un'intervista al settimanale "Il Venerdì di Repubblica" ha raccontato: "e l’ho seguito per due anni come direttrice artistica. Un lavoro immenso, perché si tratta di ascoltare ogni pezzo, affidarlo al performer giusto e poi cucirglielo addosso, studiando l’interpretazione, le coreografie, i costumi. Il tutto per cinquemila euro lordi – puntualizza –. Ho chiesto un aumento irrisorio. In cambioEd eccoci qui". Ora è in corso un’azione legale, per la quale l’azienda preferisce non commentare questa scelta. Che tutti speriamo non pregiudichi il proseguimento di un progetto importantissimo, che rende davvero quello di Sanremo il Festival di tutti e tutte.