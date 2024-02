Denzel Washington non partecipa alla premiazione: "Vorrei essere lì, ma ho il Covid"

"Voleva essere qui": l'omaggio del presidente "Denzel, anche se sta bene, è risultato positivo al COVID e quindi sfortunatamente non ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione della Medal of Freedom", afferma un rappresentante di Washington. Joe Biden, durante la cerimonia, lo ha definito come "un uomo che non poteva essere qui oggi ma voleva esserlo" sottolineando che l'attore sarà onorato in un secondo momento. Il presidentedurante la cerimonia, lo ha definito come "un uomo che non poteva essere qui oggi ma voleva esserlo" sottolineando che l'attorein un secondo momento. Oltre alla sua lunga carriera di attore, Denzel è stato anche riconosciuto per essere stato portavoce nazionale dei Boys & Girls Clubs of America per più di 25 anni. L'attore ha precedentemente raccontato di essere cresciuto a Mount Vernon, New York, dove ha rivelato di essere stato fortunato ad avere il Boys & Girls Club accanto ringraziandoli per averlo aiutato ad essere l'uomo che è oggi. "Troppi dei miei amici d'infanzia avevano poche persone che gli stavano dietro. Alcuni hanno avuto problemi con la legge e sono finiti in prigione. Potevo essere io", ha dichiarato nel 2018. "Denzel, anche se sta bene, è risultato positivo al COVID e quindi sfortunatamentealla cerimonia di premiazione della", afferma un rappresentante di Washington.

"Mio padre era un predicatore pentecostale che mi ha insegnato l'importanza della fede. Mia madre era un'estetista che si è sacrificata per ottenere la migliore istruzione possibile. Avevano anche un club per ragazzi e ragazze con mentori che si sono presi cura di me e mi hanno trasmesso la fiducia. Avevo bisogno di fissare obiettivi più alti di quelli che avrei potuto avere", ha aggiunto.

Ha dato contributi esemplari agli Stati Uniti: questo è Denzel Washington La scorsa settimana la Casa Bianca lo ha annunciato come uno dei vincitori della Presidential Medal of Freedom 2022, insieme a Simone Biles, Gabrielle Giffords e Megan Rapinoe, oltre a premi postumi per Steve Jobs e John McCain.

Il premio annuale, che è la più alta onorificenza civile negli Stati Uniti, viene assegnato a coloro "che hanno dato contributi esemplari alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace mondiale o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati."

Washington ha recentemente ottenuto una nomination all'Oscar per il suo ruolo da protagonista in The Tragedy of MacBeth , estendendo il suo record di attore nero più nominato.

Purtroppo questa volta non è riuscito a prendersi la medaglia. E' risultato positivo al Covid-19 e per questo, il vincitore del 67esimo Oscar, non ha potuto partecipare alla cerimonia della Medaglia presidenziale della libertà alla Casa Bianca, dove doveva essere premiato insieme alle altre personalità che dovevano ritirare il premio.