Diane Keaton: "Felicemente single, mai voluto sposarmi"

. L’attrice, produttrice e regista, pseudonimo di Diane Hall, non si pente di non essersi mai sposata, anzi ribadisce di essere single e felice . A 77 anni, l’attrice premio Oscar (per il film “Io e Annie”), in un’intervista al magazine AARP, che la ha dedicato la copertina del prossimo numero, dice che ile che non ha neanche frequentazioni romantiche.Già nel 2019 l’attrice aveva dichiarato di sentirsi “l'unica della mia generazione, forse anche di quella precedente, a essere stata una donna single per tutta la vita”. E anche oggi all'età di 77 anni riconferma ancora una volta di essere felice di: “Essere single non mi rende triste. Non credo che sarebbe stata una grande idea per me sposarmi. Sono davvero felice di non averlo fatto”. Un messaggio forte e chiaro che serve a ribadire ancora una volta che le donne, ma devono essere la fonte della propria felicità. In merito all’ essere single e al tema dell'amore, la star di Hollywood ha dichiarato che è da molto tempo che non ha una frequentazione. “Direi che sono passati 15 anni. Probabilmente hanno pensato: ‘Basta così, è troppo strana’.” sono le parole di Keaton alla rivista. In passato, però, l’attrice ha avuto relazioni, tra gli altri, con, Warren Beatty eSingle sì ma non sola. Keaton – che da qualche hanno è anche imprenditrice avendo messo sul mercato una sua– non ha un compagno ma la sua vita è piena d’amore. Quello per i figli che ha adottato quando aveva 50 anni, ovvero, 27 anni e, 22 anni. Condivide la sua quotidianità anche con: “Me l’ha regalata un mio amico, senza che nemmeno la chiedessi. È venuto da me e mi ha detto: ‘Penso che tu abbia bisogno di questo cane’. Ora la amo tantissimo”.