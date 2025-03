La musica è donna? Gaia: “Siamo ancora indietro”

La musica è donna. E non solo in senso immaginifico e suggestivo. “Musica” è un sostantivo femminile. Eppure la realtà è ben diversa. Perché i dati, snocciolati dall’autrice e podcaster Maria Cafagna in occasione dello speciale incontro Apple con la cantautrice Gaia per il Women’s History Month, raccontano altro.

I dati del 2024 parlano chiaro. Le donne rappresentano solo il 16% degli autori nel mondo della musica italiana, l'8,3% degli interpreti e il 2,6% dei producer, cioè di chi produce musica. Dati che, quindi, fanno ben comprendere come il problema non dipenda da un singolo evento musicale. E’ il mondo della discografia - paradossalmente, altro termine femminile - stessa a non valorizzare le donne e il loro lavoro. Anzi, forse a non incoraggiare il loro apporto al settore.

“Secondo me la musica è sempre un po' uno specchio di quello che succede a livello sociale, come tutti gli ambienti - ha spiegato la cantautrice Gaia -. E’ tutto un macro e micro disegno di quello che poi capita anche all'esterno. Di conseguenza credo che vivendo noi un pochino più indietro con il concetto di emancipazione femminile, con il concetto di apertura alle communities, che non spesso vengono ascoltate. Credo che siamo ancora un po’ indietro”.

La musica come strumento di emancipazione. La musica come un modo per comunicare, per farsi sentire da parte del mondo femminile.

“Per tutti la musica è energia, la musica ti dà un potere quando tu ascolti un brano che ha un mood, un'intenzione più precisa per mettere in quel mood. Quindi la musica trasmuta e di conseguenza ha un potere folle. A me ha cambiato la vita, cambia la vita quotidianamente e lascio che mi attraversi in questo modo perché è l'unico metodo che ho veloce e istantaneo per cambiare il mio stato emozionale, cambiare il mio universo interiore, per processare delle emozioni. Credo che tutto l'intangibile abbia qualcosa di magico, tutto quello che non puoi toccare con le mani o che non puoi mettere a terra, abbia qualcosa di magico. La musica è questo. Le sensazioni tra le persone, gli sguardi, le emozioni, gli innamoramenti, sono tutte energie intangibili ma che ti cambiano la vita e io spero ogni giorno di svegliare e di trovare questo, la musica. Trovare questo attraverso lo strumento” ha aggiunto Gaia. Che proprio in questi giorni – venerdì 21 marzo, precisamente - è protagonista con l’uscita del nuovo disco ‘Rosa dei venti’.