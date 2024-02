Egitto, appelli a boicottare la Disney e il "piano diabolico che promuove l'omosessualità"

Il "piano diabolico della Disney"

Promozione dei diritti o danno ai minori?

introdurre figure omosessuali nelle loro produzioni sarà molto dannoso per i bambini.

La disputa per la legge Don't Say Gay in Florida

In Egitto si stanno moltiplicando gli appelli per boicottare la Disney , dopo che il colosso dell'intrattenimento ha iniziato a introdurre personaggi gay nella sua produzione. In particolare, la più alta autorità religiosa dell'Islam sunnita, ha messo in guardia le aziende dal promuovere l'omosessualità attraverso contenuti destinati ai bambini. Quello che si teme è che questi prodotti, questi eroi o personaggi di finzione, possano. Insomma un'assurda paura per l'ideologia gender – ci ricorda qualcosa, a noi italiani? – che si intreccia con una tradizione sociale e religiosa ancora ferma nella convinzione che l'a tutti i costi.L'avvertimento è arrivato in seguito alle crescenti critiche rivolte alla Company per inei suoi prodotti: in una dichiarazione del 9 giugno, l'Al-Azhar Fatwa Global Center ha condannatoe ha citato un "per normalizzare il crimine immorale dell'omosessualità nelle" attraverso i contenuti dei media di intrattenimento. Il progetto, secondo i leader religiosi egiziani, "mira a distruggere il sistema di valori morali e sociali dell'istituzione familiare, a distorcere l'identità dei suoi membri e a manomettere la sicurezza e la stabilità delle società", si legge nella dichiarazione. "Ci sono tentativi di imporre una cultura dell'omosessualità al mondo islamico con". La nota esorta quindi i genitori, i media e gli educatori a svolgere il loro ruolo per rafforzare i valori religiosi e sociali e "immunizzare i giovani dal cadere nelle grinfie di questi tentativi".La denuncia di Al-Azhar sull'omosessualità si inserisce in un contesto disui social media egizianiperché. A marzo,, responsabile dei contenuti generali di intrattenimento della major, ha dichiarato che cercherà di rendere i prodotti più inclusivi per i gruppi sottorappresentati, come la comunità arcobaleno. "Sono qui in qualità di– aveva dichiarato Burke –. Un figlio transgender e uno pansessuale, ma anche come leader". La funzionaria della Disney ha dichiarato di esserenei prodotti della compagnia., un critico cinematografico egiziano, ritiene che qualsiasi tentativo dei"I minori non devono essere sottoposti a contenuti mediatici non adatti alla loro età", ha dichiarato al telefono ad Al-Monitor. "Le grandi aziende come la Disney possono cambiare la vita delle persone per sempre, grazie alla loro produzione di massa e all'enorme numero di persone che possono raggiungere", ha aggiunto Abdel Rahim. "Questisono in grado diche vogliono promuovere".A marzo, la Disney è stata coinvolta in un'accesa disputa con il governatore della Florida Ron DeSantis a causa di una legge statale che intendeva proibire la discussione in classe dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere fino alla terza elementare e che richiedeva alle scuole di informare i genitori sui servizi di assistenza sanitaria dei loro figli nei campus. Inizialmente la compagnia si è mantenuta neutrale nei confronti della nuova norma, che i critici hanno rinominato "Don't say gay", ma ha preso posizione – contraria – dopo la rivolta dei suoi dipendenti. La legge è stata firmata il 28 marzo ed entrerà in vigore il prossimo 1° luglio . Abdel Rahim ha utilizzato questo esempio per affermare che è necessaria anche la definizione di un'età per le piattaforme di intrattenimento online (Disney+ è sbarcata in 16 paesi mediorientali e nord africani lo scorso 8 aprile), per proteggere i bambini da qualsiasi contenuto sessuale o gay. "La domanda è: la Disney stabilirà una classificazione per età e contenuti per i suoi spettatori, siano essi bambini o adulti? Questo è ancora da vedere".