Elliot Page e la gioia 'nel suo corpo' nel post a torso nudo su Instagram

Un selfie per mostrare la gioia che "sente nel suo corpo". E’ così che Elliot Page ha descritto le emozioni che prova in queste giornate quasi estive.

La star 36enne di origini canadesi, attraverso un post a torso nudo su Instagram, si è voluto confidare con i suoi follower in merito alle difficoltà che ha dovuto affrontare in passato.

"La disforia di genere era all’ordine del giorno in estate", ha commentato l'attore di The Umbrella Academy. "Nessun indumento a doppio strato, soltanto una T-shirt (altrimenti, se indosso più strati, mi fanno sudare parecchio), controllavo in continuazione verso il basso e sistemavo la mia T-shirt oversize".

"Adesso, invece, è così bello squagliarsi al sole, non avrei mai pensato di riuscire a provare questa sensazione, questa gioia che sento nel mio corpo - prosegue -. Sono estremamente riconoscente per quello che l’assistenza sanitaria transgender mi ha consentito di realizzare e non vedo l’ora di condividere (con voi) altri dettagli sul mio viaggio al più presto, #transjoy."

Un tempo lo conoscevamo come Ellen Page, l'attrice protagonista di Juno, il film che le ha regalato una candidatura agli Oscar a soli 21 anni e che l'ha resa nota in tutto il mondo. Oggi, quella bella ragazza, ha lasciato spazio a una nuova persona, diventando Elliot, un ragazzo transgender.

Il percorso di transizione, completato nel 2020, non è stato facile come ha raccontato lo stesso attore tempo fa: "Sto provando delle sensazioni che non pensavo potessi sperimentare per moltissimo tempo. Questo è quello su cui mi sto concentrando e che mi sta più a cuore. Anche se, naturalmente, in alcuni momenti vengo sopraffatto (dalle emozioni)."

E ancora: "Per me sarebbe speciale riuscire a connettermi con le persone e scoprire quanto ci assomigliamo nel vivere le nostre vite. Per la maggior parte della mia vita ho sempre cercato di andare oltre. Quindi sto cercando di affrontare questo percorso fin dove posso e penso che mi abbia reso migliore sotto tanti punti di vista: come persona, come amico e nelle relazioni".

La carriera della star canadese

Page ha iniziato a studiare recitazione alla Neptune Theatre School. La sua prima apparizione avviene all'età di 11 anni nel film per la TV (trasformato poi in una serie) Pit Pony. A sedici anni ottenne un ruolo nel film indipendente Mouth to Mouth, che rafforzò la sua posizione fra i giovani attori canadesi più promettenti.

Scelto tra 300 aspiranti al ruolo, nel 2005 interpreta una quattordicenne che si improvvisa giustiziera nei confronti di un pedofilo, nel thriller Hard Candy. Nel 2006 raggiunge la notorietà del grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Kitty Pryde / Shadowcat in X-Men - Conflitto finale di Brett Ratner e a fianco di attori come Hugh Jackman, Halle Berry e Patrick Stewart.

Nel 2007 interpreta, senza conoscere inizialmente la vicenda appresa durante le riprese, Sylvia Likens nel film An American Crime ed è il protagonista di Juno, in cui interpreta Juno MacGuff, ragazza che dopo una prima e unica esperienza sessuale con il suo migliore amico, Paulie Bleeker, rimane incinta.

La commedia ottiene uno straordinario successo di pubblico e critica, incassando un totale di $231 milioni, e Page per la sua interpretazione ottiene una candidatura all'Oscar come miglior attrice protagonista.

Nel 2008 è stato inserito dalla rivista Time nella lista delle "100 persone più influenti al mondo" ed è anche apparso nella campagna Burma: It Can't Wait Campaign a favore della democrazia in Birmania. Nel 2009 viene scelto da Christopher Nolan per il kolossal Inception, nel quale affianca il protagonista Leonardo DiCaprio.

Nel 2012 è protagonista di uno degli episodi di To Rome with Love di Woody Allen. L'anno dopo ha recitato come protagonista interpretando Jodie Holmes per il videogioco Beyond: Due anime insieme a Willem Dafoe, tramite il motion capture.

Nel 2014 recita di nuovo nei panni di Kitty Pryde nel film X-Men - Giorni di un futuro passato. Infine, nel 2016, insieme all'amico Ian Daniel, crea Gaycation, una serie televisiva-documentario che lo porta in giro per il mondo alla scoperta dell'universo LGBT.