Emma, una storia per rispondere al body shaming: "È ancora necessario parlare di femminismo"

Non ci sta Emma , e dopo i bel messaggio in musica e parole trasmesso dal palco dell’Ariston durante il 72esimo festival di Sanremo, risponde in modo molto chiaro sulle suea un commento ricevuto sul suo abbigliamento, parole condite da pesanti critiche sulla sua fisicità. “Quando hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“, recita il commento del post video.“Buongiorno a tutti dal Medioevo - le parole della cantante romana - . Ecco... il body shaming con linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze a quelle giovanissime: evitate di ascoltare e di leggere commenti come questo: il vostro corpo è perfetto così com’è e dovete amarlo, rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importante o meno"."Questo mi fa rendere conto che la canzone che ho portato a Sanremo, oltre ad essere bellissima, a quanto pare era anche importante, sì perché è ancora necessario parlare di femminismo di donne e di rispetto delle donne - prosegue il messaggio di Emma - . Mi raccomando ragazze non ascoltate questo genere di commenti e siate, mostratelo per quello che è perché è bellissimo"."Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico, un peso importante: c’è chi le sa reggere con ironia e c’è chi, purtroppo, non ce la fa - conclude la cantante - . Dietro questo questo modo di fare - soprattutto sui social dove tutti parlano, giudicano, insultano - ci sono persone che non si rendono conto che magari c’è qualcuno che legge ed è molto fragile e a rischio di cadere in unsenza fine“.Il gesto femminista sul palco mi è venuto spontaneo.ed è un modo per dire grazie: se siamo libere è grazie a voi che avete fatto quella battaglia“, aveva spiegato Emma. “Nonostante quelle lotte oggi si deve ancora. C’è ancoratra uomini e donne, bisogna smuovere un sacco di cose. Ma io sono dodici anni che faccio gestacci, che porto la bandiera Lgbt sui palchi. Non ho un retropensiero e dico grazie a Dio che non ce l’ho: questo mi rende una persona libera. Non sono mai scesa a compromessi“, sottolinea la cantante.Emma, durante l'esibizione, ha posizionato le mani 'citando'. Il testo di Ogni volta è così recita: "Ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare" che, come lei stessa ha spiegato, "sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io". Il gesto femminista di unache ha accompagnato quel particolare passaggio ha colpito il pubblico dell'Ariston e dei social, che hanno apprezzato ancora una volta il modo in cui Emma si è spesa a favore della causa di genere. La cantante, infatti, da tempo, si è schierata contro il sessismo e in difesa delle donne. E nel suo commento sulle storie si Instagram contro il body shaming ha ribadito il concetto.