Enrico Papi: “Mi sento fluido. Distinguere tra il macho e la donna fragile non ha senso”

“Non credo di aver fatto una grande scoperta. Ho sempre pensato che questa distinzione tra il macho che non deve chiedere mai e la donna fragile che va salvata non ha senso. Io potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione”. Enrico Papi, al timone de “La Pupa e il Secchione” in onda su Italia 1, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato di fluidità sessuale.

Relazioni matrimoniali e fluide

Un tema che, purtroppo, ancora oggi suscita non pochi dibattiti. Il conduttore è sposato da 25 anni con Raffaella Schifino, ma non esclude la possibilità che si possa in futuro innamorare di un uomo, anche se non è ancora successo “ma potrebbe capitare e non ci trovo niente di male”. Dichiarazioni che non sono nuove e ricalcano già opinioni che aveva espresso pubblicamente in passato.

Enrico Papi con la moglie Raffaella Schifino al TVRG Gala Calcio 2023

Papi è molto attivo anche sui social, dove sono diventate famose le sue foto a torso nudo: "È nato per scherzo – ha detto – vedevo che ricevevo tanti like, è un modo ironico per auto-percularmi, so che è ridicolo quello che faccio ma mi diverte”. Con la promessa di “ridurre a un post alla settimana”, il conduttore ha ammesso di non prendersi troppo sul serio e di non credersi davvero bello.

Parlando della sua relazione, che ha sempre tenuto lontano dal gossip preservando la sua vita privata ha ammesso: “Ci autosopportiamo: ognuno di noi ha più difetti che pregi e per stare insieme bisogna saper apprezzare soprattutto i difetti. La nostra unione non fa notizia, anche se in realtà dovrebbe: due che stanno insieme da 25 anni assomiglia a una perversione”.

La carriera

Nel corso dell’intervista, Papi ha parlato molto della sua carriera con l’esordio a “Fantastico Bis” con Giancarlo Magalli: “Sapevo che aveva un ufficio a pianterreno e che stava cercando qualcuno per le candid camera, praticamente entrai dalla strada. Rimase colpito per l'intraprendenza. Un giorno ebbe l'idea di vestirci da nazisti e andare al cinema a chiedere lo sconto militare, chiamarono la polizia”.

Poi gli ‘scoop’ come quello riguardante l’ex leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo: “Era in spiaggia a Porto Cervo, mi presentai con le telecamere e lo ripresi mentre nuotava con la moglie. Si avvicina, esce dall’acqua, sorride, prende la telecamera e poi un foglio dove scrive che io dovevo dargli 150 milioni per la liberatoria delle immagini. Io firmai, che mi fregava. Mandai in onda il servizio chiedendo una colletta pubblica. Ovviamente non ci fu né la donazione, né la denuncia da parte di Grillo”.

Paolo Bonolis, invece, gli tirò una torta in faccia mentre lo seguiva per Laura Freddi, anche Andrea Roncato reagì male: “Ci stava lo perseguitavo”. A Mike Bongiorno fece uno scherzo: si appostò durante Sanremo per vederlo con qualche donna e poi montò un video in cui a entrare nella stanza era la sua ufficio stampa: “Se la prese molto, a ripensarci forse avevo esagerato”, conclude il conduttore.