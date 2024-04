“Il sesso? Ne sono ossessionato”, Alessandro Borghi senza filtri a Belve

Non si è mai nascosto, anzi. Alessandro Borghi si è sempre messo a nudo e non solo nei film e nel senso letterale del termine. Il sesso è una priorità per lui. Lo ha detto in varie interviste, a maggior ragione parlando della serie tv su Rocco Siffredi, Supersex.

Lo ha ribadito a Francesca Fagnani, ospite di Belve. La puntata andrà in onda questa sera, ma tra le anticipazioni gli autori del programma hanno giustamente deciso di far vedere quel minuto lì, in cui parla appunto del suo rapporto con il sesso.

“Eh si, mi piace, sono ossessionato" dice, senza nascondere quell’accento romano che non guasta. E alla domanda “Quante volte al giorno ci pensa?”, lui, senza edulcorare (o forse sì), risponde: “Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso, in tutte le sue forme".

Una di queste forme potrebbe essere quella nei confronti degli uomini e degli amici. Già anni fa l’attore aveva aperto alla possibilità di provare attrazione verso lo stesso sesso, o almeno non lo aveva escluso. Oggi si parlerebbe di fluidità, ma in fondo è l’antico e immortale “nella vita, mai dire mai”.

“Ha mai avuto un innamoramento per un uomo?”, gli chiede Fagnani. “No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L'affetto e l'amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all'innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”. Appunto.

Noi diffidiamo da chi dice, parlando di qualsiasi cosa, “io non potrei mai”. Le cose sono due: o mente a chi lo ascolta, o mente a sé stesso.