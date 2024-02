Franca Rame, 10 anni dall'addio all'icona femminista

Lo stupro

La lunga storia d'amore con Dario Fo

Sono già dieci anni dalla scomparsa di Franca Rame . Attrice, archivista, editor, ma soprattuttodegli anni '70, ma sempre con una riserva di autonomia dai movimenti. Dall'addio,, viene ricordata con una grande convegno internazionale, dibattiti e performance di musica e parole. Torna in libreria il 15 settembre 2023 per Guanda anche una nuova edizione didi Franca Rame e Dario Fo, con la prefazione del figlio Jacopo Fo. Una serie di eventi che riportano alla luce l'anima indipendente, incapace di accettare compromessi e il suo instancabile. Nel 2006 accettò di essere candidata alle elezioni politiche, capolista al Senato per L'Italia dei Valori in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Ma, eletta senatrice in Piemonte, Franca lasciò il Senato due anni dopo. Proprio asono stati dedicati di recente tre giorni di convegno a Verona e a Milano, organizzati in collaborazione con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame. Con contributi aperti a metodologie e discipline diverse con un focus sulla peculiarità dell'operato di Franca con particolare attenzione all'apporto dato a quei lavori che sono spesso stati considerati il frutto del solo lavoro di Dario Fo, come nel caso del celebre 'Figlia d'arte, Franca Rame è nata il 18 luglio 1929 a Parabiago, nella provincia milanese. Il suo nome è legato indissolubilmente a quello dicon cui ha condiviso il palco e la vita. Insieme a al maritoha portato avanti molte battaglie, per il femminismo e per i lavoratori, appoggiando anzitutto alcuni movimenti sessantottini. Sempre con il loro modo insostituibile, con spettacoli die di controinformazione politica, scegliendo luoghi di aggregazione alternativi. Nella Palazzina Liberty a Milano, la coppia presentò gli spettacoli più intensi e ancora oggi pietre miliari del teatro tra cuie 'là sperimentarono il loro "gramelot" e Rame recitò il monologo sullasubita.Circa 8 minuti di monologo. Franca al centro della scena. Il coraggio di una donna che ha deciso di parlare. Era il marzo del 1973 quando Franca venne rapita da un gruppo di 5 persone, neofascisti, che la portarono su un furgoncinoFranca Rame ebbe la forza di rappresentare poi tutto questo: la violenza fisica e psicologica in uno spettacolo teatrale "Tutta casa, letto e chiesa" con il monologo '. Inizialmente disse che si ispirava al racconto di una donna che aveva conosciuto, ma successivamente venne alle cronache che si trattava della sua storia personale. Il monologo andò anche in onda asu Rai 1, un programma condotto dall'amico. La vicenda, col passare del tempo, si annebbiò, e il procedimento penale terminò solo nel febbraio 1998 con la prescrizione del reato.Il loro amore ha sfidato tutte le stagioni. ". E adesso è il grande buco della mia vita. Anche nel sogno mi tormenta la sua assenza, il suo sparire". Sono queste le parole deldopo la morte della sua compagna di vita.Il sodalizio d'amore fu sancito nel 1954 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano: è stato quello il punto d'inizio della loro vita insieme. "Pochi lo sanno - aggiunse Fo il giorno dei funerali della donna -, ma la gran parte degli spettacoli che trattavano diè stata Franca ad averli scritti, elaborati e poi li ha recitati al completo spesso anche da sola".