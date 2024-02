Francesca Vecchioni a Venezia "indossa" il libro di Michela Murgia

Francesca Vecchioni sfila con "Stai zitta"

"Le parole sono la prima arma, la prima salvezza"

Diversity apre le porte del doppiaggio a tutt*

È, ahinoi, molto probabile che alla stragrande maggioranza della gente non gliene importi niente. Ma c'è chi lavora ogni giorno, anche nel suo piccolo, per far sì che prima o poi importi almeno a qualcun altro. È il caso di Francesca Vecchioni, la presidente di Diversity La frase iniziale è sua. Anzi, è ciò che si è sentita dire di fronte alla sua volontà di andare al, sul red carpet, "indossando" il libro di. La scrittrice, venuta a mancare meno di un mese fa , ha dedicato questo libro a uno dei più grandi ostacoli che la donna, ancora oggi, deve affrontare: il linguaggio. Non solo come inclusività, che tenga quindi conto di tutt* e rispetti l'altra persona, ma inteso proprio come diritto alla parola, alla libera espressione. Senza che qualcuno, un uomo toccato nel suo orgoglio mascolino che sente il potere scivolargli dalle mani, provi a zittirla. Proprio com'è accaduto alla stessa Murgia in radio, una delle volte in cui ha "osato" contraddire il suo interlocutore maschio . Un libro militante che riporta la parola, il linguaggio, al suo valore oggi poco riconosciuto. Valore cheha voluto portare sotto i riflettori di Venezia, in un momento in cui tante donne, sempre troppe, sono state zittite con la forza e in alcuni casi anche per sempre Il motivo della sua scelta lo spiega lei stessa, sui social."È passata un’estate di violenza, nelle parole, nelle immagini, nella cronaca. È passata su di noi lasciando ferite aperte, che creano paure. Ma ciò che accade non arriva all’improvviso, non c’è nulla che non fosse già presente. Nulla che non sapessimo già. Siamo dentro discorsi pubblici, esempi politici, strilli di giornali che sono un inno alla violenza, doveNessun esempio di dialogo, nessun esempio di responsabilità e rispetto dell’altra persona.polarizzanti, tesi ad abbattere sempre, e a costruire mai. Dobbiamo smetterla di giustificare tutto pensando sia solo un’emergenza, ciò che succede è sistemico, è il frutto di una cultura che ci pervade e che fa il male della società. Di cosa ci meravigliamo? Sappiamo essere noi d’esempio? Sappiamo distinguerci noi? Sappiamo fermare un pensiero giudicante, a tavola in compagnia, sul lavoro, sappiamo essere femministə, antirazzistə… riusciamo a riconoscerlo, il nostro privilegio? No. È questo che dobbiamo fare, partire dalle parole, ricordarci che siamo noi a cambiare le cose, che siamo noi l’esempio.. non solo per figlie e figli, ma per chiunque abbiamo intorno. La responsabilità di chi fa politica e informazione, di chi usa e cavalca questa violenza, di chi non sa usare il rispetto e tutelare la dignità, è enorme. Così come lo è la nostra incapacità di comprendere quanto le parole siano la prima arma, e la prima salvezza.A proposito di parola, linguaggio e inclusività, la stessa fondazione Diversity porta la sua battaglia per l'inclusione anche nel mondo del cinema, appunto, in particolare nel settore del doppiaggio. Lo fa con un bando di Diversity Scolarship – Fin collaborazione con Voice Art Dubbing.L'obiettivo è "dare voce" a chi non ce l'ha, quindi sostenere aspiranti professionist* del mondo del doppiaggio appartenenti a gruppi sottorappresentati. Abilitare e professionalizzare chi ha fino ad oggi riscontrato difficoltà di accesso a opportunità formative e lavorative di questo tipo.