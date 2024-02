Francesco Arca: "Non sono un maschio alfa, ho accettato le mie fragilità"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

No,non è un maschio alfa . Sguardo magnetico, fisico scolpito, affasciante e bello. Ma l’abito non fa il monaco perché il toscano – è originario di Siena – è ben lontano da essere 'l'uomo che non deve chiedere mai'. Ed è lo stesso attore a svelare la suadurante un intenso monologo a “Le Iene” (nella puntata del 17 gennaio). Classe 1979, Arca ha mostrato un suo lato inedito e personale raccontando l'importanza che hanno avuto le donne nella sua formazione : “Sono nato a Siena e sono cresciuto con mia, miae mia. Tutte donne, perché io papà l’ho perso troppo presto. Le mie donne mi hanno insegnato tutto: a fidarmi del mio intuito, a essere generoso, a rispettare gli altri” dice l’attore che oggi è felicemente accompagnato da, la sua compagna, da cui ha avuto, Maria Sole e Brando Maria.Nel corso del monologo, l’attore di “” – la serie in onda su Canale 5 attualmente alla seconda stagione con Vanessa Incontrada - mette in discussionedel maschio alfa e ne prende le distanze: “Le mie donne mi hanno insegnato soprattutto a stare in contatto con le mie emozioni, crescendo con loro ho imparato a dubitare del, l’uomo che vive senza dubbi e indecisioni, il classico stereotipo del maschio alfa ” dice l’ex tronista di “” specificando: “Eppure può essere che alcuni di voi abbiano questa immagine di me, ma devo confessarvi che non è così. A me basta una foto dei miei figli perfino alle lacrime, vado in crisi ogni volta che devo affrontare un'intervista o un discorso intimo, un po' come questo”.E proprio sul tema delle, Arca si è soffermato, emozionandosi: “Vivo ogni istante con il dubbio di, ecco nella vita ho scelto di accogliere queste mie paure, le mie fragilità, di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa e ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità,. Provateci, perché è il regalo più grande che potete farvi”. Un monologo che è arrivato dritto al cuore di tanti telespettatori, compresa la compagna Irene Capuano, al suo fianco da oltre 10 anni, che ha commentato il post del video de “Le Iene” scrivendo “” e pubblicando alcune storie in cui era intenta a riprendere i momenti più intensi dell'intervento della sua dolce metà. Tra gli altri commenti anche quello di, con cui in passato ha avuto una relazione. L’attrice ha scritto: “”.