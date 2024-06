Ghali inaugura la 10ma edizione di “Cinema in Piazza” e ricorda Toomaj Salehi, condannato a morte dal regime

Ghali ha inaugurato la decima edizione di “Cinema in Piazza”, in programma dal 1° giugno al 14 luglio. Al rapper 31enne è stato affidato il prestigioso compito del dare avvio alla storica manifestazione del Piccolo America, presentando in Piazza San Cosimato, il 1° giugno, il film iraniano “Ta'm-e gīlās” ("Il sapore della ciliegia”), un'opera potente e poetica che affronta temi come la guerra, l'amore e il suicidio.

Decima edizione di "Cinema in Piazza" a Roma

Al suo fianco i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, che con lui hanno avuto l’onore di introdurre la prima delle 85 proiezioni previste nella rassegna, interamente scritta, diretta e prodotta dal regista iraniano Abbas Kiarostami, Palma d'oro al 50° Festival di Cannes.

Ghali ha anche colto l'occasione per ricordare Toomaj Salehi, il “collega” rapper iraniano condannato a morte per le sue canzoni di protesta contro il regime, rinnovando ancora una volta la solidarietà ed il suo impegno contro ogni forma di censura.