Giovanni Allevi: "Dagli ultimi esami vado alla grande"

”. Parola di Giovanni Allevi , il pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra italiano che dal giugno 2022 sta combattendo la sua battaglia contro il mieloma multiplo, un tumore ematico e linfatico che lo sta tenendo lontano dalla musica.L’artista originario di Ascoli Piceno, ilcompie 54 anni. E quest’anno il compleanno coincide con la Pasqua. “Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!” scrive Allevi sulla sua pagina Instagram postando un selfie dall’ospedale. E aggiunge: “Non bastano le parole per ringraziare il personale medico e infermieristico dell’di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino”. Allevi racconta che vorrebbe “abbracciare tutti i pazienti ‘guerrieri’ che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio”, e vorrebbe “sostenere coloro che iniziano adesso il: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno”. Il compositore visto l’esito degli ultimi esami non nasconde la sua speranza di riprendere l’attività. “che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo” scrive ancora su Instagram firmando il post così: “Un bacio da Giovanni, indebolito e ‘scombinato’ ma felicissimo. Buona Pasqua a tutti!”.Il messaggio del compositore, in breve tempo, ha fatto il giro del web ricevendo tanti ‘cuoricini’ edai fan (solo su Instagram è seguito da oltre 131mila follower). Tra i primi a rispondere, la cantautrice Nina Zilli che scrive: “Ti aspettiamo maestro! Ti mando tutto l’amore, l’energia e le positive vibes che ho! Tantissimi auguri, un abbraccio infinito e buona Pasqua, come la fenice,”. La giornalista e presentatrice Rai, invece, gli manda “un abbraccio fortissimo”, la cantante Jessica Morlacchi dice: “Tanto amore per te”. L’ultimo messaggio social di Allevi era arrivato lo scorso 29 marzo in occasione della, quando aveva postato il video di una sua esibizione in teatro, accolta dall'ovazione del pubblico. In quell’occasione aveva raccontato: “Le mieper via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso”. Nonostante tutto, Allevi aveva ribadito un concetto molto importante: “Non ho mai amato la vita come in questo momento”.