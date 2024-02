Giovanni Allevi inizia le cure contro il mieloma multiplo: "La mia battaglia la vinceremo insieme!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

". Così il pianista e compositoreconclude il post Instagram in cui ha annunciato l'inizio del percorso di cure per il mieloma multiplo diagnosticatogli non più di una settimana fa. Si tratta di unche va a colpire alcune cellule del midollo osseo, e quindi i pazienti sono immunocompromessi perché non riescono a produrre altri anticorpi o li producono in maniera ridotta. In Italia interessa circa 5.600 persone ogni anno. Per curarsi, Allevi è stato costretto a rinunciare al suo tour estivoIl post è corredato da una foto di spalle, da cui solo si intravede unLo sguardo dell'artista è rivolto verso l'orizzonte, come per immaginare un futuro, al momento però filtrato dalle finestre dell'ospedale in cui è stato ricoverato. "Con il cuore traboccante di gratitudineImmagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo!". Queste le parole del compositore, travolto immediatamente dall'affettoche hanno riempito la bacheca virtuale diE su Twitter è diventato subito di tendenza 'Forza Giovanni'. Immediato anche il messaggio di solidarietà e vicinanza inviato dal rapper, recentemente operato per un tumore al pancreas : "Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile , nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po'".