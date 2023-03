“Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica”. È la confessione choc di Heather Parisi (63 anni), ospite della trasmissione “Belve” di Francesca Fagnani, nella puntata in onda il 14 marzo in prima serata su Raidue.

La popolare showgirl e ballerina, simbolo della televisione italiana dalla fine degli anni Settanta fino alla prima metà degli anni Novanta, si racconta senza filtri a partire dall’infanzia, segnata dalla separazione dei genitori e che lei ha trascorso con la sorellastra. Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola”.

Altro momento difficile, il periodo delle violenze. “Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda” dichiara Parisi. La conduttrice chiede se stia parlando del suo compagno di allora: “Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco” precisa la ballerina. E sul perché non abbia denunciato quell’uomo, Parisi risponde: “Non cerco la vendetta. Perché non detto il suo nome? Per proteggere me”.

Sulla famosa rivalità con Lorella Cuccarini. La showgirl smentisce: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”. Alla domanda della Fagnani, “lei è più artista?”, la showgirl replica: “No, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune”.

Altro tema dell’intervista, il trasferimenti in Asia che secondo alcuni sarebbe legato a problemi finanziari. “No, mio marito (l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, ndr) non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui” dice Parisi che dal 2011 vive a Hong Kong.

Ma la puntata di “Belve” riserva anche un fuorionda molto particolare: l’arrivo dell’ufficiale giudiziario e l’esborso di una “somma ingente“. A mandarlo negli studi televisivi alla ricerca proprio di Parisi è stato Lucio Presta, marito di Paola Perego dal 2011. Ed è lo stesso agente dei vip a rivelare pubblicamente il retroscena via Twitter dove ha taggato la stessa ballerina, giusto per farle sapere che il contenzioso è diventato di dominio pubblico. Subito dopo l’intervista con la Fagnani, la ballerina è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario accompagnato dai carabinieri per dare attuazione a una sentenza che aveva visto Parisi condannata a risarcire Presta in una causa per diffamazione.

I fatti risalgono al 2017, quando la showgirl aveva deciso di fare causa alla società di Presta, la “Arcobaleno Tre”, dopo la partecipazione di al programma “Nemicamatissima” con Cuccarini. Parte dell’accordo prevedeva la messa in onda sui canali Rai, nelle settimane successive, del film “Blind Maze – Ragazzi con la pelle sottile” diretto proprio da Parisi. Ma il film non andò in onda e la ballerina si sfogò via social, attaccando Lucio Presta e il figlio Niccolò. L’agente portò la showgirl in tribunale per diffamazione e la condanna in primo grado non tardò ad arrivare. Adesso l’epilogo della vicenda o come l’ha chiamato Presta “il regolamento dei conti” con la ballerina costretta a pagare quanto dovuto, tramite il pignoramento a persona fisica presso gli studi televisivi a fine registrazione.