Corte Suprema, le sentenze nel mirino dell'attore

I Soprano e la comunità Lgbtq+

I Soprano: “Omofobi e bigotti non guardate lo show”. L’attore americano(57 anni) noto soprattutto per il ruolo dinella serie televisiva “I Soprano”, via social, tuona contro le ultime decisioni americane che ledono i diritti delle minoranze.L'attore, che ultimamente si è calato nei panni di Dominic Di Grasso nella serie "The White Lotus" esprime così il suo pensiero sulla recente decisione della Corte Suprema degli Usa che dà ragione a una web designer cattolica del Colorado a non realizzare un sito web per una coppia gay.“Ho deciso diai bigotti e agli omofobi di guardare 'I Soprano', 'The White Lotus', 'Quei bravi ragazzi' o qualsiasi film o serie tv a cui ho partecipato” scrive l'attore in un post su Instagram includendo un titolo sulla sentenza della Supreme Court . La star dell'amata serie tv aggiunge: “Grazie Corte Suprema per avermi permesso dicoloro con cui non sono d'accordo e a cui mi oppongo. Usa! Usa!”. Quindi l’attore, tornando serio, tuona: “L’America sta diventando sempre più stupida”.Lo sfogo dell’attore vincitore di un Emmy per il personaggio di Christopher Moltisanti arriva dopo una serie di decisioni che stanno mettendo in discussione i diritti della comunità Lgbtq+. Nei giorni scorsi, infatti, i sei giudici conservatori dell'Alta corte della magistratura federale Usa hanno dato ragione a una web designer del Colorado che sosteneva di avere il diritto di rifiutarsi di creare siti web per matrimoni di coppie dello stesso sesso per motivi religiosi.Ma non solo. I sei giudici hanno anche emesso sentenze che dichiarano incostituzionale il programma di condono dei prestiti agli studenti dell'amministrazione Biden e le politiche di "affirmative action" , cioè le discriminazioni positive in favore delle minoranze per l’accesso all’università. Tutte queste decisioni hanno scatenato le polemiche degli attivisti Lgbtq+, che avvertono che si tratta di un duro colpo alle protezioni contro la discriminazione delle coppie omosessuali . E non solo.Per la comunità queer si tratta di un potenziale primo passo dei conservatori verso l'utilizzo della maggioranza di destra dell'Alta Corte per rovesciare Obergefell v. Hodges, la sentenza della Corte Suprema del 2015 che ha legalizzato il matrimonio omosessuale a livello nazionale.L’attore Michael Imperioli non è la prima volta che esterna pubblicamente le sue idee in tema diRecente altri post su Instagram a sostegno della comunità Lgbtq+, tra cui una bandiera del Pride per celebrare il Pride Month . E non sono mancati attacchi personali all'attore per le sue idee. Ma, quando ha subito le reazioni di alcuni follower di destra, Imperioli ha rincarato la dose, dichiarando che “l’odio e l'ignoranza non sono un punto di vista legittimo”.