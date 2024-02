Il fashion designer Jacquemus sposa Marco Maestri. Tra gli invitati anche la popstar Dua Lipa

La sfilata dei vip come cornice del matrimonio

La relazione nel loro destino

È stata una settimana di matrimoni da sogno visto che, dopo il sì traa Venezia, è arrivato lotra il fashion designer, direttore dell’agenzia digitale Yoann and Marco, in Francia. La coppia sta insieme dal 2018 e la proposta di matrimonio era arrivata a giugno dell’anno scorso.I due uomini hanno scelto il paesino di Charleval, luogo di origine dei nonni dello stilista, nella regione delle Bocche del Rodano per accogliere i quasi, prima di proseguire le celebrazioni al castello Bonneval dove era in programma una grande festa con musica e balli. Agli amici e ai familiari degli sposi, infatti si sono aggiunte anche alcune celebrities come lache ha indossato il look 15 de le Papier, un abito bianco super chic impreziosito da trasparenze, l’e le. Più che un'attesa fuori dal municipio è stata una vera e propriavisto che tutti gli invitati sono arrivati in colori chiari e accesi. Tanti flash per gli ospiti famosi, ma il momento speciale della cerimonia è stato l’arrivo del designer a braccetto della, elegantissima in bianco con le spalle scoperte, mentre il promesso sposo Marco è arrivato su una MG decappottabile color crema degli anni Cinquanta con laLa storia tre Simon Porte Jacquemus e Marco Maestri inizia ufficialmente nel maggio 2018, documentata dalle immagini pubblicate su Instagram che ritraevano il designer francese insieme al creativo dell'agenzia digitale Yoann et Marco, in cui apparivanoLo scorso giugno, a testimonianza di una promessa di matrimonio, la coppia aveva condiviso sui rispettivi social network una foto delle loro, con le fedine all'anulare sinistro, accompagnate dalla didascalia "" e due mesi dopo il loro sogno si è finalmente realizzato. Come diceva il cantante Luciano Ligabue "". Ed è stato proprio il destino a farli incontrare, visto che Marco Maestri ha creato la sua agenzia insieme al, giocatore professionista di rugby che Simon aveva fotografato nel maggio 2018, in riva al mare, per annunciare il luogo e la data della sua prima sfilata di moda maschile. Come Maestri ha raccontato tempo fa: "Simon ha deciso di fotografare mio fratello per le sue prime immagini di Jacquemus uomo e Yoann in quell'occasione gli ha parlato molto di me. Quando è tornato da Marsiglia, allora, abbiamo deciso di pranzare insieme...". Il resto della storia la conosciamo tutti. Non a caso, in occasione della sfilata per l'autunno-inverno 2019-2020, Simon ha fatto a Marco unadedicandogli una parte del set, ufficializzando agli occhi del mondo la loro relazione.