Il film di Cortellesi parla di noi, ieri e oggi, ma per fortuna c'è ancora domani

La mano che dà il ceffone è quella di Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea , violento marito di Delia, che senza motivo "le ricorda qual è il suo posto" appena apre gli occhi. Il gesto, appunto senza senso e spietato, colpisce in faccia anche lo spettatore, che dal minuto 1 pensa: "Ma la Cortellesi non dovrebbe fare ridere?".

Siamo a Roma, quartiere Testaccio, nel maggio del ‘46. In città ci sono ancora truppe di Alleati che pattugliano le strade e nell’aria si respira l’aria di cambiamento. Tra pochi giorni è in programma il referendum istituzionale, dove gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere tra Monarchia e Repubblica e si voterà l’Assemblea costituente.

La pellicola è in bianco e nero e la scelta di Cortellesi è perfetta per rendere bene l’ambientazione di quegli anni. La Delia della regista romana è sposata con Ivano e insieme hanno tre figli: l’adolescente Marcella e due figli piccoli, che dopo la scuola passano le giornate a rincorrersi, picchiarsi e dire parolacce.

Nei primi minuti in cui viene presentata la famiglia, si vede Marcella aiutare la madre con la colazione, lei che a scuola non è mai potuta andare perché obbligata dal padre a trovarsi un lavoro (e contribuire alle scarse entrate familiari che l'uomo si premura di sperperare, andando "a donnacce" come ricorda proprio la figlia in un passaggio del film).

In una stanza della casa, perennemente sdraiato a letto, c’è anche Ottorino, il burbero suocero di Delia a cui è costretta a fare da infermiera, tra un impegno e l’altro.

Per aiutare economicamente il marito, la protagonista svolge infatti tanti piccoli lavoretti. Delia si occupa della casa, dei figli e di Ivano. Esce la mattina dopo tutti i suoi familiari e la vediamo andare al mercato, dove l’amica Marisa, interpretata da una meravigliosa Emanuela Fanelli, le fa da unica confidente e amica sincera, tra un sedano regalato e un altro.

Durante la giornata, Delia fa la sarta e rammenda calze e reggiseni, lavora in un negozio di ombrelli (e viene pagata meno dell’apprendista maschio), fa l’infermiera a domicilio per ricchi borghesi. Poi torna a casa, dove consegna tutto ciò che ha guadagnato a Ivano che, neanche a dirlo, la rimprovera perché non si è procurata abbastanza denaro.

Nel tragitto verso la sua abitazione, però, la vediamo prendersi poche banconote dal portafoglio e mettersele da parte, per cosa ancora non lo sappiamo.

La bramata indipendenza economica

Oggi, 77 anni dopo, sappiamo che l’autonomia economica è uno degli elementi fondamentali che permettono alle donne di affermarsi e di vivere libere in un mondo di stampo patriarcale, dove il gender pay gap è ancora molto ampio.

E se da un lato lo spettatore si trova a ridere di dinamiche che oggi vengono considerate “assurde”, dall’altro rimane con l’amaro in bocca perché, in tante realtà, le cose non sono poi così cambiate. Le donne continuano a fare più lavori domestici degli uomini e a lasciare le carriere per dedicarsi ai figli.

Cortellesi parla a noi, di noi