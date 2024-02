Il regista iraniano Fariborz Kamkari: "Vedo sgretolarsi il regime per mano delle donne"

Di cosa parla "Kurdubun: essere curdo"

Il grande cinema internazionale fa tappa al, giunto alla 26esima edizione e in corso nella cittadina toscana dal 27 settembre fino a domenica 2 ottobre. Le proiezioni si svolgono al cinema Pendola, tra omaggi e film in concorso. Un evento speciale si è svolto mercoledì 28, alle 9, quando in occasione delle matinée pensate per le scuole è stato proposto agli studenti il film documentario ", che sabato 1 ottobre riceverà il premio stabilito dalla giuria sul palco del Teatro dei Rozzi, durante il gran gala che si aprirà alle 19.30., di origine, il suo film è un documentario basato sul diario visivo della giornalista curda Berfin Kar, che raccontada parte dell’esercito turco. È stata lei nel 2018 a contattare il regista per proporgli di montare in un film il suo materiale. "Ho visto i primi venti minuti di quelle sessanta ore di girato – racconta Kamkari – e ho accettato subito. Ho montato il film raccontando non solo l’assedio, ma cercando di fornire una visione sulla vicenda curda. Ho trovato molte somiglianze tra quegli eventi e la, nel Kurdistan iraniano, 38 anni fa, quando l'esercito iraniano ha attaccato la città l'ha bombardata per più di trenta giorni".Proprio in questo periodo, Kamkari è impegnato anche nella promozione del suo romanzo "" (La nave di Teseo), la storia di un regista teatrale che vive in Italia ma che ritorna nel suo paese di origine, l’ Iran, dopo ventisette anni, per la morta della madre. "La vicenda – racconta l’autore – è l’intreccio di tre racconti reali,, tra cui la mia. Per il protagonista il ritorno in Iran è un, per affrontare gli eventi che hanno bloccato la sua vita". E su quanto sta accadendo adesso in Iran non ha dubbi: "È una rivoluzione delle donne , contro unestremamente. Gli uomini hanno disegnato una legge per togliere alle donne ogni diritto e ridurle al ruolo di mogli e madri, dentro casa. Ma lenon lo hanno mai accettato e hanno sempre sfidato il regime . Oggi sono loro a guidare questo movimento., bruciano la bandiera di quel regime. Perché quella è la sua identità. Ce ne sono state altre di rivolte, in passato, ma mai così unite in tutto il Paese. Non so quanto durerà ancora e quanto sangue sarà versato, ma da osservatore attento vedo un grande cambiamento in atto. Vedo".