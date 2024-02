Indie Jungle Fest: il format televisivo sbarca al Lido di Venezia per tre serate di concerti esclusivi

I concerti

Al Lido di Venezia oltre al cinema va in scena anche la grande musica, con l'. Tre serate di, presso l’Aeroporto Nicelli. Per presentare la nuova stagione, che andrà in onda come sempre su, il format televisivo Indie Jungle, dedicato alla musica dal vivo, sbarca nella città lagunare, dove è in corso la 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sul palco si esibiranno, grandi nomi del panorama musicale italiano, a cui spetterà intrattenere il pubblico accorso a Venezia per le tre serate evento, tutte a ingresso libero fino ad esaurimento posti (prenotazione obbligatoria su Ticketsms ), organizzate da Erma Pictures.Una rassegna unica, che portai concerti di alcuni dei numerosi artisti che sono stati presenti nelle precedenti stagioni di Indie Jungle -Fulminacci, Calibro 35 e La Rappresentante di Lista- e le anticipazioni della nuova edizione, con Ditonellapiaga tra i protagonisti della terza stagione. In una location d'eccezione, il primo scalo civile aperto in Italia e, sarà proprio l'eclettica e ironica cantautrice, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore e vincitrice della Targa Tenco 2022 per la categoria Miglior Opera Prima ad aprire le danze nella prima delle tre serate evento, lunedì 5 settembre. Al suo fianco nel doppio set ci sarà Fulminacci, uno dei giovani che si sta imponendo nel panorama attuale per la sua versatilità la sua brillantezza anche lui al vincitore della Targa Tenco, tre anni fa.Martedì 6 settembre all’Aeroporto Nicelli sarà la volta invece del concerto dei Calibro 35 'plays Morricone', il live dell’importante progetto discografico dedicato aintitolato "Scacco al maestro", che la formazione sta portando dal vivo in tutta Italia. Il gruppo funk-jazz italiano è considerato un punto di riferimento della scena nazionale e internazionale, grazie agli oltre 10 anni di frenetica attività declinata in molteplici forme di espressione musicale: dalle colonne sonore alle sonorizzazioni, dalle produzioni tv agli spettacoli teatrali, fino alla realizzazione di moltissimi live in tutto il mondo.Gran finale di Indie Jungle Fest con il concerto de La Rappresentante di Lista in programma mercoledì 7 settembre. Con due partecipazioni in gara al, nel 2021 e nel 2022, quattro album all’attivo, un romanzo e centinaia di live in tutta Italia, La Rappresentante di Lista è oggi tra le realtà più trasversali e interessanti del panorama musicale contemporaneo. In gara all'Ariston quest'anno con la hit "", il progetto nato dall’incontro tra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina conquista definitivamente pubblico e critica, ottenendo il doppio Disco di Platino e diventando campione di streaming, rimanendo per diverse settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche. Tutti i concerti all'Aeroporto Nicelli di Venezia Lido avranno inizio alle 22.00, con apertura cancelli alle 21.00 e il termine dell'evento è previsto per la mezzanotte.