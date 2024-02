"Indie Jungle" musica libera in tv. Tra i grandi artisti Laila Al Habash in esclusiva per Luce!

Laila Al Habash

Indie Jungle Festival

La novità della proposta e le peculiarità del format, che vede per la prima volta sullo schermo gli autori della musica italiana raccontarsi in speciali interviste ed esibirsi in esclusive live session, tanto che le puntate si trasformano in dei veri e propri mini documentari, hanno reso Indie Jungle un unicum di successo nel panorama culturale televisivo.

la terza stagione, in onda

Uno speciale appuntamento con la musica dal vivo in uno spazio interamente dedicato al grande pubblico televisivo. I

Il calendario delle puntate della terza stagione

L'attesa è finita, la grandeitaliana torna. Un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte: "" in onda dal 15 ottobre suogni sabato alle 20.10 per la terza stagione del programma di approfondimento musicale, che proponeper altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Sul piccolo schermo tornano i grandi artisti contemporanei, giovani promesse o talenti già consolidati nel panorama nazionale.In esclusiva per Luce! la clip con l'anteprima del concerto di, la giovanissima, classe 1998. Romana de Roma, dove è nata e cresciuta, ha iniziato a comporre testi a soli 14 anni, subendo un'influenza mista, che va dalle storiche voci del panorama nazionale, come Raffaella Carrà (che mette anche in copertina del suo primo EP) e Mina, quanto dalle odierne Kali Uchis, Princess Nokia e Devendra Banhart. I suoi primi progetti li pubblica su Bandcamp come esperimento, "per farle sentire a qualche amico". Il talento è agli esordi, ma è lì, ben visibile. Anzi, udibile. Nel 2019 pubblica il suo primo singolo, intitolato "", indie-pop ballad, per l'etichetta romana Bomba Dischi (Calcutta, Carl Brave x Franco 126). dopo altri due singoli pubblicati per la stessa casa discografica nel 2020 passa a Undamento, etichetta che ha lanciato tra gli altri Frah Quintal, con cui pubblica "Rosé" , collaborazione con Tatum Rush. Nell’estate del 2020 si è ritrovata a lavorare con Niccolò Contessa, suo idolo sin dai tempi de I Cani, e con il suo contribuito chiude il suo, pubblicato il 26 febbraio del 2021. Ma è a fine anno scorso che compie il balzo decisivo verso il panorama della grande musica: a novembre pubblica finalmente, prodotto da Niccolò Contessa e STABBER per Undamento. Dopo aver conseguito la laurea in economia e management, Laila due anni fa si è trasferita a Milano per dedicarsi totalmente al suo progetto artistico. Oggi è tra i nomi emergenti più attenzionati, e chissà che quei modelli, quegli idoli che sono pilastri della canzone italiana, la Carrà e Mina, non possano essere dei portafortuna per la sua carriera.Le prime due edizioni sono state infatti un successo: al racconto della musica si è affiancato quello della storia artistica deidella scena musicale contemporanea. E non è mancata una speciale parentesi live con "" al Lido di Venezia, presso l’aeroporto Nicelli, durante la 79ª Mostra del Cinema Con 12 nuove puntate e nuovi artisti, Indie Jungle sta per ripartire consu Sky Arte da sabato 15 ottobre alle ore 20.10 e disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile inper tutti sul sito di Sky Arte https://arte.sky.it/ per tutta la settimana successiva alla messa in onda.live quest’anno hanno trovato casa presso lo storico Teatro 1 di Cinecittà, con una scenografia inedita e suggestiva rappresentata dache “libera” idealmente le performance e il racconto degli artisti coinvolti.