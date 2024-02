Jane Fonda, a 85 anni è più felice che mai: "La vita migliora con l'età"

Il secondo capitolo del film Book Club

nel giorno libero

la maggior parte del cast e della troupe stava ancora dormendo, tranne lei, che si era alzata alle 6 del mattino per esplorare la capitale italiana da sola.

"Tornò e disse: 'Ho appena fatto 11.000 passi!'. È una spugna per le informazioni. Alla fine delle riprese, probabilmente Jane sapeva più cose sulle gelaterie di Roma che sui romani", racconta divertito.

Le amicizie femminili

Jane Fonda e il tumore

La star di

, che l'anno scorso si è sottoposta a chemioterapia per un tumore al sistema linfatico, il linfoma non Hodgkin, ed

, ha avuto molti alti e bassi nella vita, ma ha sempre trovato un modo per andare avanti.

L'attivismo

I vantaggi dell'invecchiamento

non è mai stata meglio. A 85 anni compiuti, l'attrice americana due volte Premio Oscar svela i segreti della sua felicità in questo periodo. La modella e produttrice cinematografica spiega che l'invecchiamento non è qualcosa da temere ma da festeggiare. Anche alla sua età, infatti, leggendaria star è super impegnata e definisce questo capitolo della sua vita "".La star premio Oscar haquest'anno, tra cui la commedia Book Club: The Next Chapter, che arriverà nelle sale il prossimo 12 maggio. Il regista Bill Holderman descrive Fonda come "", ricordando una mattina, quando L'attrice 85enne ha dichiarato inoltre che girare nel nostro Paese il sequel della commedia romantica del 2019 con le amiche Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen è stato ""."È tutto ciò che immaginavo potessero rappresentare", dice Fonda a proposito del loro legame. "Quando ero più giovane c'era l'idea che le donne fossero un po' cattive e che quattro star che lavoravano insieme non avrebbero mai funzionato, perché sarebbero state in competizione, ma non è vero. Siamo amiche, amiamo lavorare insieme e ci aiutiamo a vicenda quando serve".Grace and Frankie"Ci sono state tragedie e cose difficili da affrontare lungo il percorso. Ma non ho mai ceduto. Sono stata resiliente per tutta la vita", dice a People.Per celebrare la, in più, a inizio anno Fonda aveva messo all’asta una collezione di opere firmate di artisti afroamericani, annunciando poi il ritorno agli impegni sul set. Tra cui la commedia 80 for Brady, disponibile su Paramount+ da febbraio, in cui lei e altre tre straordinarie attrici interpretano un gruppo diil cui sogno è vedere dal vivo il Super Bowl con Tom Brady.La storica attivista, che di recente ha mobilitato migliaia di persone ad agire sul clima attraverso i suoi, si sta anche impegnando duramente nel programma intitolato "Jane Fonda Climate PAC", che sostiene i candidati alle elezioni americane che si battono per l'ambiente. "e voglio fare tutto il possibile per proteggerlo", dice. "Mi sento molto triste perché leggo dati scientifici e so cosa sta accadendo, è urgente e potrebbe diventare catastrofico. Per me è inconcepibile non fare tutto il possibile ".Quando non lavora, Jane Fonda ama passare il tempo con i suoi tre nipotini, fare escursioni e guardare Curb Your Enthusiasm. "È il mio passatempo preferito - spiega -, mi rilassa". E ancora, l'85enne dice a People che uno dei tanti vantaggi dell' avanzare dell'età nella vita. "Succede una cosa brutta e si pensa: 'Beh, è già successo in passato e sto bene. Lo supererò'. Sai cosa è importante. Ho passato molto tempo come una canoa senza pagaia, trasportata dalla corrente. Crescendo, ho imparato a mettere i remi in acqua e a governare la barca".