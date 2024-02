Jane Fonda sui social: "Ho un cancro trattabile, sono privilegiata per le cure sanitarie"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Fonda (@janefonda)

“Allora, miei cari amici, ho qualcosa di personale che voglio condividere. Mi è stato diagnosticato une ho iniziato la chemio”. Inizia così il lungo post Instagram di(84 anni), la leggendaria attrice e attivista che si ritrova a dover lottare ancora una volta contro un tumore . “Questo è. L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata” si legge nel post dove non mancano frecciatine al“Sono molto fortunata anche perché hoe accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, che sono una privilegiata in questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare col cancro in un modo o nell'altro e troppe persone non hanno accesso alla qualità del servizio sanitario che sto ricevendo, e questo non è giusto” aggiunge Jane Fonda L’attrice due volte premio Oscar – per “” e “” – non si limita a parlare della malattia ma supera la sua storia personale per lasciare spazio al suo impegno da attivista. “Bisogna anche parlare molto di più non solo dima di cause per poterle eliminare. Ad esempio, la gente deve sapere che icausano il cancro . Anche i, molti dei quali sono a base di combustibili fossili, come il mio. Sto facendo chemio per 6 mesi e sto gestendo le cure abbastanza bene e, credetemi, non lascerò che nulla di tutto questo interferisca con il mio attivismo climatico ” dice l’attrice nota anche per le battaglie con “”.Poi la protagonista della serie tv "" (insieme Lily Tomlin) torna a parlare delle sue battaglie contro i tumori. “e sto attenta alle lezioni che mi riserva. Una cosa che mi ha già dimostrato è l'. Di crescere e approfondire la propria comunità per non essere soli. E il cancro, insieme alla mia età - quasi 85 anni - insegna sicuramente l'importanza di. Stiamo vivendo il periodo più consequenziale della storia umana perché ciò che facciamo o non facciamo in questo momento determinerà che tipo di futuro ci sarà e non permetterò che il cancro mi impedirà di fare tutto ciò che posso, utilizzando ogni strumento nella mia cassetta degli attrezzi che include continuare a costruire questa comunità del venerdì e trovare nuovi modi per usare la nostraper fare cambiamento” scrive ancora l’attivista e sostenitrice dei movimenti per i diritti civili, già in prima linea contro le guerre in Vietnam e Iraq.Alla soglia degli 85 anni , quindi, oltre alla battaglia per il clima, l’attrice deve fare i conti con il suo. Nel 2010 le era stato diagnosticato une nel 2018 è stata operata per uned era stata la stessa attrice a svelarlo in tv, dicendo con semplicità “Voglio solo spiegare perché ho una benda sul labbro inferiore. Mi è stato appena rimosso un cancro della pelle”.