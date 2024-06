Jennifer Lopez cancella il tour per stare con la famiglia. La crisi con Ben Afflck: “Priorità ai figli”

Il tour estivo di Jennifer Lopez non si farà. Un fulmine a ciel sereno per i fan, ma la notizia data venerdì 31 maggio da Live Nation, che annuncia la cancellazione di “This Is Me...”, il programma di concerti previsto per i prossimi mesi, ha una giustificazione ben precisa: l’artista 54enne “si sta prendendo una pausa per passare del tempo con la sua famiglia, coi suoi figli e i suoi amici più cari”.

JLo cancella il tour: “Ho il cuore spezzato”

Jennifer Lopez, 54 anni, cancella il tour di concerti estivo

La cantante ha voluto però motivare questa decisione, spiegando sul suo sito OntheJLo che è stata molto difficile da prendere: “Sono davvero molto addolorata e devastata per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non sentissi che è assolutamente necessario”. E ha aggiunto: “Vi prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo tutti così tanto. Alla prossima volta...”.

Il tour “This Is Me...” era previsto da giugno ad agosto, per la promozione il suo ultimo album “This Is Me… Now”, uscito a febbraio. I fan che hanno acquistato i biglietti tramite Ticketmaster saranno automaticamente rimborsati e per quelli che hanno acquistato tramite siti di terze parti, dovranno rivolgersi al punto di acquisto.

La crisi col marito Ben Affleck

L’annuncio arriva, come prevedibile, a seguito dei problemi coniugali riferiti da Jennifer Lopez e dal marito Ben Affleck. La foto insieme di giovedì scorso non risolve certo una crisi ormai assodata tra i due. La coppia sta vivendo separatamente a Los Angeles, lei nella loro villa a Beverly Hills e lui in un appartamento in affitto, non solo a causa degli impegni lavorativi: lei nella preparazione del tour – ora cancellato – e nella promozione del film Netflix “Atlas”, lui con le riprese di “The Accountant 2”.

Jennifer Lopez e Ban Affleck: aria di divorzio

Dopo aver riallacciato vent’anni dopo la loro relazione dei primi anni 2000, ed essersi sposati nel 2022, Lopez e Affleck stanno attraversando un periodo di crisi matrimoniale, come confermano gli amici. Il 22 maggio, una fonte vicina alla cantante ha affermato che la coppia “non è nella posizione migliore al momento”. Ma, da genitori modello, si stanno assicurando di dare priorità ai loro figli: nella famiglia mista convivono Violet, 18 anni, Fin, 15, e Samuel, 12, che l’attore ha avuto con l'ex moglie Jennifer Garner, insieme ai gemelli 16enni Maximilian "Max" David ed Emme Maribel che Lopez ha avuto invece con l'ex-marito.

Nonostante le recenti tensioni, però la coppia “vuole ancora mettere i figli al primo posto”.

La protagonista di “Atlas”

Ecco spiegato anche uno dei motivi, quindi, che ha portato JLo a cancellare il suo tour di concerti. La famiglia viene prima di tutto, anche del lavoro. Dimostrando anche un’attenzione alle proprie emozioni, a differenza della protagonista del film su Netflix che interpreta: “Siamo così diverse perché lei è come se... non provasse nessuna delle sue emozioni – ha detto in un’intervista recente –. È così chiusa e io sono troppo emotiva a volte”.

“Ma allo stesso tempo siamo entrambe molto forti e sicure di ciò che proviamo”, ha aggiunto. “A volte lei era molto sicura e a volte si sente incompresa. Anch'io mi ci riconosco un po’”.