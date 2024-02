Jovanotti celebra l'unione di Sara e Silvia durante il concerto: "Ora siete moglie e moglie"

L'amore all'oscuro prima della felicità

"È stato molto generoso": l'omaggio al cantante

Celebrare l'amore durante unsi può. Non solo nei film o nelle serie tv americane, ma a volte accade anche nella realtà: ed è avvenuto durante l'ultima tappa del Jova Beach Party , a Villanova d'Albelnga, in provincia di Savona, quando Lorenzo Jovanotti in persona ha deciso di trasformare il suoin una sorta diper celebrare. Non è la prima volta che Jovanotti si trova a vestire i panni di un officiante, anzi, già a inizio luglio aveva 'benedetto' le nozze di Giulia e Gianluca. Ma questa è stata un'occasione speciale, perché non aveva mai celebrato davanti a migliaia di fan l'amore tra due donne."Sono molto contento che voi siate qua", ha detto il cantante toscano prima di aprire il concerto ad Albenga. ", non dobbiamo guardare agli errori che abbiamo fatti in passato ma alle cose belle che possiamo fare da adesso in poi. Siamo qui,". "Siamo contentissime! Giocavamo a pallavolo e poi. Ora dopo tanti anni il 6 agosto ci sposeremo depositando", hanno commentato le due. E quando Jova ha scoperto che una delle due è logopedista non ha potuto trattenere la battuta: "Ne avrei bisogno per correggere la esse", ha ironizzato facendo riferimento a quella caratteristica del suo parlato che lo rende inimitabile. Dopo il divertimento ecco che però l'atmosfera si fa seria, come in un (non) matrimonio che si rispetti: "Allora, di fronte a 15 mila testimoni io dichiaro che voi ora siete moglie e moglie , si dice così?". O meglio "Noi amiamo dire che siamo unite nell'amore senza bisogno di",hanno poi specificato le due ragazze. Baci, applausi e qualche lacrima hanno accompagnato il rito, prima del quale Sara e Silvia avevano raccontato visibilmente emozionate alcuni passaggi della loro storia. ", come accade in una comunità non ancora pronte per l’amore puro". Il 6 agosto, giorno dellaprevista a Genova, quelli saranno solo lontani ricordi. In serata, nel corso del concerto, Jovanotti ha raccontato al pubblico cos’era accaduto nel pomeriggio, ha rinnovato gli auguri alla coppia e a loro ha dedicato il branoha dato il benvenuto a Lorenzo Jovanotti durante il Jova Beach Party, l'evento più grande dell’estate ligure. “È la prima volta che, per volontà dell'artista e con una collaborazione di Regione Liguria, il Jova Beach fa tappa nella nostra regione. Una grande festa con molti artisti che si sono alternati sul palco in attesa della sua esibizione serale. Molti giovani, un colpo d'occhio imponente,. Vedere tante generazioni insieme. L'occasione è stata anche quella per ringraziarlo per il dialogo avuto con i ragazzi di. L'ho ringraziato perché era stato molto generoso, non si era risparmiato, proprio come stasera", ha concluso l'assessore.