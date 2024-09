Katy Perry, l’omaggio a Madonna: “Ogni artista deve ringraziarla, ha abbattuto barriere”

Ci sono quelle che si odiano e non lo nascondono, la maggior parte è gelosa del successo altrui. Ma poi ci sono casi in cui il legame tra due artiste è fatto di gratitudine e supporto sinceri.

Madonna ha avuto un grande impatto su Katy Perry: in una nuova intervista al programma televisivo australiano The Project, la 39enne atrice di “Woman's World” ha ricordato il sostegno della Regina del Pop agli inizi della sua carriera.

“È stata davvero gentile con me… beh, c’è voluto un po' perché mi ha messa alla prova, e poi è diventata super carina con me”, ha detto Perry, spiegando che la cantante 66enne “ha effettivamente gridato la mia canzone, e quello è stato davvero l'inizio di tutta la carriera”.

Katy Perry, ex giudice di American Idol, ha aggiunto che pensa “davvero” a questi momenti quando incontra nuove star della musica: “Potrebbe essere l'unica interazione che avremo mai, e le persone potrebbero non ricordare quello che dici, ma ricorderanno sempre come le fai sentire, e questo è molto radicato dentro di me”.

Madonna

Ad esempio parlando delle prove che Ciccone l'ha sottoposta prima che diventassero amiche, Katheryn Elizabeth Hudson (vero nome dell’artista, compagna di Orlando Bloom) ha raccontato: “Fa semplicemente le sue cose da Madonna. Mi invitava a una festa e dovevamo fare un servizio fotografico insieme, il che era fantastico. È la migliore”, ha aggiunto.

Su Madonna, la cantante di “Teenage Dream” ha solo parole di riconoscenza e affetto, ritenendola una pioniera nella musica pop femminile: “Ha aperto la strada. Spesso si parla di me che mi rivolgo agli artisti più giovani, ma ogni artista donna deve ringraziarla perché stata lei che ha abbattuto le barriere. Ho 40 anni e posso ancora fare musica grazie a Madonna”.

La ragazza di Santa Barbara ha appena pubblicato il suo ultimo album, “143” e - ormai una superstar a tutti gli effetti – sta cercando di trasmettere la sua esperienza ai nuovi artisti pop. “Quando ci incrociamo ne parliamo, e io li ricontatto – ha dichiarato a The Project parlando dei musicisti emergenti –. Penso che il loro percorso sia più complesso di quello che ho affrontato io nel 2008. Quando ho iniziato, i social media non esistevano”. E “Non c'erano otto miliardi di voci che parlano tutte insieme. Voglio dire, c'erano già molte cose da vedere e da ascoltare e da cui proteggersi, ma penso che al giorno d'oggi si debba dipendere ancora di più dai propri strumenti, e quindi dico a tutte le ragazze: 'Sono qui. Ti voglio bene e per qualsiasi cosa sarò qui per te'”.