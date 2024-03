Kristen Stewart: “Io e Dylan abbiamo deciso di congelare gli ovuli”

“Abbiamo fatto delle scelte coraggiose. Entrambe abbiamo deciso di congelare gli ovuli. Quindi se vogliamo, possiamo. Manteniamo aperte tutte le porte”. A rivelare questa decisione è stata l’attrice Kristen Stewart durante la sua ospitata nel podcast Not Skinny But Not Fat. L’icona della saga di Twilight sembrerebbe infatti pronta a mettere su famiglia (o comunque non lo esclude) dopo circa cinque anni d’amore, insieme alla compagna e sceneggiatrice Dylan Meyer.

Le due si erano incontrate per la prima volta otto anni fa sul set di un film. Poi il destino le ha fatte rincontrare alla festa di compleanno di un amico nel 2019 e dal quel momento non si sono più lasciate. Due anni più tardi, nel 2021, l’attrice ha detto il fatidico ‘sì’ alla proposta di nozze della compagna, anche se il matrimonio al momento non è ancora arrivato: "Siamo delle persone – ha sottolineato Stewart – molto casual. Abbiamo un’idea molto approssimativa della data. Penso che ci sposeremo con una cerimonia intima... Sorprenderemo un po' tutti, lo faremo da sole”.

Già qualche anno prima, la trentenne aveva parlato delle nozze con Meyer dichiarando "so che voglio sposare Dylan. E sono così poco formale che potremmo sposarci senza dire niente a nessuno anche questo fine settimana. E poi festeggiare con un grande party”.

Durante la puntata del podcast, Kristen ha parlato anche della relazione che ha fatto sognare milioni e milioni di fan tra Bella Swan ed Edward Cullen nella famosissima saga di Twilight definendola "tossica”. I due si innamorarono proprio sul set del film e sono stati insieme per circa tre anni, dal 2008 al 2012, quando le foto dell’attrice in compagnia del regista Rupert Sanders finirono in prima pagina. Poi il coming out nel 2017 durante un monologo al ‘Saturday Night Live’.