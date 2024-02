La Alla Mostra del Cinema di Venezia la "Giornata ucraina": solidarietà al paese e ai suoi artisti

Quattro film ucraini in programma

Ukrainian Day

Lasta dentro la Storia. Non è un evento a sé, isolato, nel suo mondo di divi, flash e tappeti rossi. È sempre stata, in continuo dialogo con il mondo. Del resto ilè, prima di tutto,, e sentirsene parte.Così, la kermesse cinematografica al Lido – che si terràprossimi – dedica quest’anno una giornata all’Ucraina, in solidarietà con il suo popolo e i suoi artisti. L’8 settembre è l’, che ha in programma un incontro con registi, attori, produttori e anchevisuali ucraini, all’hotel Excelsior del Lido di Venezia. A Venezia sono in programma: "" (Il processo di Kiev), di Sergei Lonitsa, su un processo per crimini di guerra alla fine della Seconda guerra mondiale, il documentario "" di Evgeny Afineevsky, il film di finzione "", e "" di Michal Vinik.Ma oltre a questo ci saràall’Ucraina. Il direttore del festival. Alberto Barbera, introdurrà il panel, al quale parteciperanno l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk, il presidente dell’istituto nazionale del cinema ucraino Marina Kuderchuk; il regista Antonio Lukich, autore del film "Luxembourg, Luxembourg", che sarà presentato a Venezia nella sezione Orizzonti; Evgeny Afineevsky, autore del documentario fuori concorso "Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom"; Pavlo Makov, uno degli artisti le cui opere sono esposte nel padiglione ucraino della Biennale arte; e Boris Filonenko, curatore del padiglione ucraino alla Biennale. Ci saranno anche attori, attrici, produttori. La conversazione avrà come punto di partenza leche devono affrontare oggi inel loro Paese straziato dalla guerra , ma anche le possibili cooperazioni internazionali , comprese le possibilità di coproduzioni fra Ucraina e Italia. Alla fine dell’incontro, verranno presentati alcuni progetti ucraini a differenti stadi di sviluppo e produzione: una sorta di vetrina del cinema ucraino che verrà, per attirare l’interesse di produttori e finanziato