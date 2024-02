La vista di Annalisa Minetti peggiora: "E' nero totale"

Annalisa Minetti, un esempio di forza

Lo sport è la sua vita

Cavaliere dell’Ordine al merito

. “E’ nero totale” dice la cantautrice, atleta paralimpica e modella nata a Rho il 27 dicembre 1976. Appena due anni fa, questa donna dal temperamento forte pubblicamente esternava le proprie, anche grazie ai tanti passi avanti che aveva fatto grazie alla tecnologia.Adesso, in un’intervista a “La Verità”, la cantante ammette di essere progressivamente. Una condizione che sta affrontando con la consueta grinta, ma che muta il senso delle cose, del suo presente. “L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente” racconta la cantante. Le ombre scure che avvolgevano il suo mondo hanno lasciato il posto al “nero totale”. In pratica la vista è completamente andata via . “Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca” dice ancora la 46enne.Un peggioramento che va avanti giorno dopo giorno. “" racconta la cantante che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo discografico " Blu ". Minetti, nonostante la disabilità e il peggioramento delle sue condizioni, non si arrende . Continua a impegnarsi nel mondo della musica, presenzia a eventi pubblici e porta la sua esperienza ein giro per l'Italia. Non mollare sembra essere il suo motto: "Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso".Nell’intervista esprime anche il suo concetto di inclusione. “Per me inclusione è uno stile di vita, una cultura e non basta parlare soltanto - spiega Minetti -. Penso che l'attività motoria sia uno strumento efficace per insegnarlo ai giovani”. Secondo la donna, però, questo concetto non è applicato. “Mi pare chee non per persone. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti. Si divide, non si unisce” ammette.A 18 anni Annalisa Minetti scoprì di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che l'avrebbero piano piano condotta alla cecità . Da quel momento, però, ha affrontato a testa alta qualsiasi sfida. Si è fatta conoscere al grande pubblico nel 1997, quando ha partecipato a “”, classificandosi settima e vincendo “Miss Azira Ragazza in Gambissime”.La consacrazione è arrivata l'anno successivo, quando ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano “” sia nella sezione Giovani che nella sezione Campioni. E’ tornata all'Ariston nel 2005 in coppia con, piazzandosi al secondo posto. E poi, nel 2008, è salita ancora sul prestigioso palco per affiancare sempre Cotugno nella serata dei duetti.Messa da parte la carriera da cantante, Annalisa Minetti si è dedicata allo sport , sua grande passione fin da quando era una ragazzina. Dal 1999 praticama anche ciclismo, duathlon, triathlon, nuoto, motociclismo biposto, canottaggio, sci, kickboxin, rafting. Insomma lo sport è parte della sua vita. Nel 2010 ha stabilito inei 1500, 800 metri indori e outdoor. Nel 2012 ha partecipato alle Paralimipiadi di Londra dove ha corso sugli 800 e i 1500 metri, disciplina in cui ha vintoNei campionati italiani ha vinto 25 ori nella corsa e 27 nella corsa su strada, nel 2023 ha vinto l'argento nel triathlon. Ha partecipato alla Barcolana, si è dedicata anche al ciclismo e alin cui ha gareggiato con Manuel Poggiati.Per i suoi, Annalisa è stata anche nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Il suo enorme merito è stato quello diin contesti dove non era mai stata prima (come al più importante concorso di bellezza nazionale), mostrando come si possano superare