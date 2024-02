L’aborto vissuto da un padre: il rapper Ernia racconta la sua dolorosa storia

. Un dolore profondo che il rapper Ernia racconta nella struggente “”, una ninna nanna da ascoltare a occhi chiusi. Ernia, pseudonimo di, 28 anni, milanese, è tra i rapper più amati che ci siano attualmente in Italia: il suo modo di raccontare le cose, i suoi testi e l'emozione che traspare a ogni sua nota rende ogni canzone di Ernia un piccolo gioiello.Dopo il successo ottenuto con il brano “” che lo ha fatto conoscere anche al popolo mainstream, il cantante ha ribadito il proprio talento canzone dopo canzone, consacrandosi poi definitivamente con l'uscita del nuovo album, il quarto lavoro in studio, “”, pubblicato il 18 novembre scorso, al cui interno sono contenuti brani già diventati cult come “Cattive intenzioni” featuring Salmo, “”, “Qualcosa che manca”, “Acqua tonica”, “Weekend”, “”, “Bu!”, “Tutti hanno paura” e “”, nel cui testo il rapper racconta l’esperienza dell' aborto dal punto divista maschile.“Buonanotte” è il racconto di come ha scelto di abortire in ospedale , unche lui dedica, gli spiega la scelta, le sensazioni, la strada verso la clinica. "C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale / Era la terza volta che accompagnavo tua madre / Era giugno, clima mite, visite di controllo / E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare” recita la canzone. Lo aveva già cantato Marco Masini in “”, di quanto fosse difficile. Ernia fa qualcosa di diverso.. Il mal di testa che lo attanaglia quando la notte gli torna in mente, la difficoltà di capire come si ama, la paura di sbagliare e ritrovarsi bloccati in qualcosa che non si è voluto. “Quando non sei nato, celavo i sentimenti” canta sempre Ernia che ha un certo punto questo figlio mai nato lo immagina: “/Perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso / Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero”.Sull’argomento di grande attualità, Ernia si tira fuori dalle polemiche. “Ho buttato giù ciò che sentivo in quello momento, e credo che a modo suo. Non è certo un’invettiva che se la prende con chi è contrario all’aborto ” dice l’artista in un’intervista a “Rolling Stone”. Ma comunque sceglie di far trasparire il suocantando: “L’altra sera c'era un vecchio ad un programma serale / Inveiva contro casi come il nostro indi per cui / Avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare / Per dirgli, ‘È facile ingrassare, facendo la morale alla morale altrui’”. Solo un passaggio, perché il resto della canzone è ricco didi avere un figlio, così come canta: “Non voglio finir solo ma nemmeno, trovarmi ad un certo punto a dire amo perché devo”. Al tempo stesso, l’artistaal figlio mai nato cercando di spiegare la scelta che, però, non ha spiegazioni,. "Ma nei sogni della notte, padre e figlio si possono incontrare. “Ma quando dormo puoi parlarmi nei sogni /Chiedermi di noi se hai dei dubbi irrisolti / Ti dirò di ciò che è stato e che sarà / Ora fai la buonanotte, dormi nei pensieri di papà” recita "Buonanotte".