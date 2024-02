L'attrice Emilia Clarke: "Dopo due aneurismi, parte del mio cervello non funziona più"

". L'attrice britannicaè sopravvissuta a due aneurismi ma nonostante ciò porta ancora sulla sua pelle i danni di questo terribile dramma . La star di "", l'epica serie HBO tratta dai libri di George Martin, ha parlato della sua esperienza in una recente intervista della BBC, esprimendo tutta la sua gratitudine per essere riuscita a riprendersi dopo aver "". La biondissimadi "Games Of Thrones" - come aveva già raccontato per la prima volta nel 2019 - ha subito, quasi letali, entrambi mentre lavorava alladi HBO: il primo nel 2011, poco dopo il termine delle riprese della prima stagione de "Il Trono di Spade", che l'ha costretta a un delicato intervento chirurgico e a una lunga riabilitazione. Nel 2013, durante la recitazione del musical "Colazione da Tiffany" (e le rirese della serie), è stata obbligata a un nuovo intervento per via di un'emorragia cerebrale causata da un secondo aneurisma."Per la quantità del mio cervello che non è più utilizzabile, dopo i due aneurismi, a volte in modo articolato, e che riesca a vivere la mia vita in modo completamente normale senza ripercussioni. Faccio parte di quella piccolissima minoranza di persone che possono raccontare di essere sopravvissute a una cosa del genere" racconta l'attrice, protagonista femminile di "" (nel ruolo di Qi'ra). Clarke ricorda anche la volta in cui ha visto le scansioni del suo cervello dopo gli incidenti: "Ne mancava un bel po’. Il che mi fa sempre ridere… Gli ictus, in pratica, non appena una parte del tuo cervello non prende sangue per un secondo, la fa sparire. Quindi il sangue trova un percorso diverso per aggirare, ma poi quel pezzo che manca sparisce".L'attrice - che è nel cast della nuova serie "", incentrata sulla silenziosa invasione degli Skrull nei più alti ranghi di comando della Terra e ispirato all’omonima miniserie a fumetti di Brian Michael Bendis - resta comunque molto legala alperché è stato importante durante il suo momento difficile. "Vai sul set e interpreti un personaggio davvero forte, e cammini attraverso il fuoco, e parli a centinaia di persone, e mi viene chiesto di essere altrettanto forte e di lavorare duramente. E" ammette Clarke.Dopo la seconda operazione al cervello, l'attrice ha creato unper lesioni cerebrali e vittime di ictus chiamato "", anche se si è lasciata alle spalle i propri problemi di salute e ha accettato le sue attuali condizioni di salute. "Ho pensato: ''. Quindi non ha senso continuare a scervellarsi su ciò che potrebbe non esserci", le sue parole.