Let’s Kiss, la rivoluzione gentile di Franco Grillini arriva in televisione

Il biopic

La lotta dura e gentile nel nome dellae dell’diarriva su Sky. Il 25 giugno alle 21,15 su Sky Documentaries (e disponibile anche on demand e in streaming su Now) va in onda il docufilm ", co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli, per la regia di Filippo Vendemmiati. Il film biografico è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia,, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei. Impegnato politicamente dall'età di 15 anni, Grillini è protagonista del movimento studentesco bolognese negli anni Settanta fino a diventare parlamentare alla Camera dei deputati dal dal 2001 al 2008, senza dimenticare il ruolo di consigliere regionale in Emilia-Romagna.Ladi Grillini, invece, inizia nel 1982 con l'inaugurazione della sede del "Circolo di cultura omosessuale 28 giugno" nel cassero di Porta Saragozza a Bologna e che poi prenderà poi il nome de "Il Cassero". Nel 1985 fonda, insieme ad altri,(di cui è l'ideatore) diventando prima segretario e poi(al congresso di Rimini nel dicembre 1987 e resterà in carica fino al 1998). Nel programma da lui elaborato e approvato dall'associazione ci sono la costruzione della rete nazionale deiper la salute delle lesbiche e degli omosessuali e la proposta di riconoscimento giuridico delle. Nel 1987 fonda con altri la Lila, "Lega italiana per la lotta contro l'Aids". Nel maggio 1997 è ideatore e fondatore della Liff, "Lega Italiana delle Famiglie di Fatto". Nella sua qualità di giornalista dà vita nel 1989 alla rivista "CON/TATTO", di cui era direttore responsabile, e collabora a numerosi giornali e periodici. Il 29 maggio 1998 su Internet apre il quotidiano telematico N.O.I., "" che, come primo impegno, dà il resoconto del nono Congresso Arcigay in diretta. Nel 2004 "N.O.I." si trasforma in Gaynews.it. Al congresso nazionale di Arcigay (Roma, 5-6-7 giugno 1998) è stato designato alladell'associazione, riconfermata nel 2002 al congresso di Riccione e nel 2007 a quello di Milano, carica che ricopre insieme a Sergio Lo Giudice.Attraverso il racconto del protagonista e materiale inedito, la pellicola ricostruisce oltre trent'anni die testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell'uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale lungo i: dalla casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a New York. Grillini racconta tra pubblico e privato con serenità e umorismo, con un linguaggio che la cadenza bolognese rende musicale, la sua pur sorridente trincea per un futuro senza vite vissute nella paura dello stigma sociale, per il diritto alla salute e all'affettività completa. Il documentario, uscito al cinema il 31 gennaio 2022, vincitore all'di Berlino e del, riprende il titolo da un libro scritto dallo stesso Grillini insieme a Laura Maragnani: "Ecce omo: 25 anni di rivoluzione gentile", pubblicato nel 2008.