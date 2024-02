Lucignana, torna la terza edizione del festival letterario Little Lucy

Lucignana, il programma completo del festival

Il concerto e la camminata

Il bosco come protagonista dei romanzi

Lucignana, voglia di cultura. Non c'è due senza tre. E così daltorna il festival letterario, organizzato da Fenysia, la Scuola dei linguaggi della cultura. Alla, fondata dalla poetessa Alba Donati a, in provincia di Lucca nel cuore della Garfagnana, in un giardino con cottage pieno di libri, arriva ladella manifestazione a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, con la collaborazione di Tina Guiducci e Tessa Wiechmann. Tutti i 15 appuntamenti saranno a ingresso libero.Ad aprire le danze, il 9 giugno, sarà, in dialogo con Alba Donati, per raccontare 'L’amore da vecchia', ultimo capitolo di una storia poetica straordinaria che sempre ha saputo unire profondità e leggerezza, sorrisi e dolore, tenerezza e ironia.autrice di 'Un autunno d’agosto', sarà in dialogo, il 30 giugno con Massimo Marsili, per narrare attraverso i suoi ricordi la strage nazista di San Terenzo Monti. Il 7 luglio sarà il turno di, autrice tra le più interessanti della nuova generazione, che dialogherà insieme a Chiara Dino dei suoi romanzi editi da Einaudi e dei suoi libri per ragazzi. Il 14 luglio, toccherà aautore di 'Nicolas', un romanzo d’amore fra due uomini che inizia dove l’amore si interrompe.invece, parlerà, il 27 luglio, con Samuele Panizza del suo romanzo appena uscito: 'Oro puro'. In un incontro incrociato dell'11 agosto, coordinato da Pierpaolo Orlando,, ci racconteranno i loro libri: l’ultimo lavoro di Simi, 'Sarà assente l’autore' è un noir ironico e tagliente, quello di Monastra, 'Più buio della notte', è un’indagine su un’indagine andata storta: quella di chi sapeva tutto sulla strage dei Georgofili ma è stato destinato ad altro caso. L'ultimo appuntamento, il 9 settembre, spetterà a, in dialogo con Marco Vigevani, nel suo 'Nel giardino dei libri' dove raccoglierà alcuni dei suoi articoli usciti per il "Sole 24ore".lasciò la metropoli per dedicarsi al giardino e all’orto nel podere della sua famiglia nella campagna lucchese e cominciò a scrivere il suo capolavoro 'Al giardino ancora non l’ho detto' quando le diagnosticarono una malattia. A quel giardino è infatti dedicata, una mostra di foto inedite scattate anni fa da un’amica di Pia,che andrà in scena il 17 giugno. Ma ci sarà anche un evento specialeincontro e concerto. Nata a Tel Aviv, l'artista si è distinta nel panorama internazionale grazie al proprio talento e alla profondità delle tematiche trattate nelle sue canzoni. Interprete raffinata, fa dellae del tema della guerra l’oggetto principale delle sue canzoni. Ospite speciale del festival, la cantante terrà un concerto nella Chiesa di Santo Stefano, un piccolo gioiello che risale all’anno Mille. Il 2 settembre, invece, ci sarà l'incontro e la camminata all'con Giovanni Lindo Ferretti, autore e voce dei CCCP, poi C.S.I., che vive sull’Appennino tosco-romagnolo in un paese di poche decine di abitanti. Nel suo libro 'Òra, difendi, conserva, prega' si rende esplicita l’origine salmodiante del suo modo unico di cantare, rituale come una preghiera. Lo racconterà in un dialogo con Michele Rossi, nell’eremo di Sant’Ansano, dove la casa dell’ultimo eremita è come lui l’aveva lasciata.L'altro protagonista del festival sarà ilSarà lui al centro di molti romanzi con quell'alone di mistero e con quella fonte di energia. A lui è dedicato questoa tema: il bosco come condanna, segreto e salvezza.autrice di 'A me Dio ha dato la collina', in dialogo con Alba Donati, inviterà a riflettere, il 24 giugno, sui nostri tempi post-pandemici e vicini al collasso ambientale per il ritorno a un rapporto con la natura. L'incontro del 22 luglio con, autrice di 'Tornare dal bosco', il secondo appuntamento della trilogia, ha al centro un bosco misterioso, pieno di rifugi e di anfratti, quello dove va a nascondersi la maestra del paese, dopo aver saputo che la sua alunna problematica e amata si è suicidata. L'ultimo incontro con protagonista il bosco sarà quello del 10 agosto con il libro di'L’equilibrio delle lucciole'. In questo caso la foresta sarà la cornice di un piccolo paese della Val Germanasca nel quale la protagonista è nata e cresciuta. Vi ritornerà qualche decennio dopo la sua partenza per trovare qualcosa di sé, perso in una città che le ha rubato ogni ispirazione. Aggiornamenti e approfondimenti sul programma li potere trovare ai seguenti link: www.libreriasopralapenna.it