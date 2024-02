Margot Robbie, spopola il video di Barbie in lingua dei segni

Margot Robbie e il fan sordo

Anche le lacrime non hanno segreti

Ermal Meta e lingua dei segni

Barbie in lingua dei segni spopola sui social con un video del 2022. Margot Robbie è indubbiamente l’attrice del momento grazie al film da record “Barbie” firmato da Greta Gerwig. Se nella pellicola dedicata all’iconica bambola della Mattel interpreta Barbie stereotipo (quella “che ti viene in mente non appena pensi a Barbie”), nella vita reale l’australiana dimostra che le Barbie sono in grado di fare tutto.In questo caso, la bionda 33enneper salutare un fan sordo comunicando con lui nella lingua dei segni Dopo l’uscita del film “Barbie”, sui social è, infatti, rispuntatoche vede Margot Robbie protagonista sul red carpet, mentre incontra e saluta un fan sordo. Il siparietto è avvenuto lo scorso autunno durante la première londinese del film “” dove recita accanto a Christian Bale e John David Washington.Nel filmato l’attrice si avvicina alle transenne per firmare autografi. A un certo punto pare particolarmente colpita da un uomo che le porge un pezzetto di carta, probabilmente un foglietto illustrativo del linguaggio dei segni. “Per me?” si sente esclamare l’attrice. Che poi spiega: “Lo conosco”. Stupore generale, accresciuto dal più che apprezzabile tentativo dell'australiana di snocciolare tuttenella lingua dei segni . Nell’elencarle si notano piccole incertezze ma il risultato sembra essere apprezzato. In tutti questi anni, l'attrice non ha mai raccontato pubblicamente di conoscere questo linguaggio. Come notano alcuni utenti sui social, si tratterebbe della comunicazione inglese britannica o australiana, il che lascerebbe pensare che l’attrice l’abbia appresa prima di sbarcare a Hollywood.Alla fine del video, l’attrice saluta il fan con queste parole: “”. Quindi si è scattata un selfie insieme a lui, prima di rivolgersi alla telecamera e inviare un saluto speciale. Il popolo del web, davanti a queste vecchie immagini,per l’attrice riempiendola di complementi. Un utente scrive: “Si è davvero presa del tempo per liberare le mani e comunicare con un fan per farle vedere. È così preziosa“. Un altro dice: “Come se avessimo bisogno di un altro motivo per amarla!”.Ma c’è qualcosa che Barbie non sa fare? Nel film Margot Robbie, oltre alle sue doti da attrice, sfodera le sue qualità di. E svela anche un'altra insolita abilità, ossia quella di saper. In un'intervista rilasciata a “Cbs Sunday Morning” racconta come riesce a far scendere le lacrime nel momento giusto.All'inizio della propria carriera l'attrice ha recitato nella soap opera australiana “” (il format da cui ha preso vita “Un posto al sole”) e di sequenze ‘piangenti’ ne ha girate molte. “Penso che sia come un muscolo. Potrei dire ad un regista: Vuoi sull'occhio sinistro o sull'occhio destro?. E dimmi la parola in cui vuole che cada’ Onestamente, sembra così stupido e poco originale, ma penso solo a qualcosa di triste” ha raccontato l'australiana.Negli ultimi tempi, sempre più artisti abbracciano la lingua dei segni. Nei concerti italiani dei Coldplay , per esempio, la musica è stata veramente per tutti. L’amata band britannica, infatti, ha proposto live accessibili grazie alla presenza di interpreti della lingua dei segni.Anche i Pinguini Tattici Nucleari , nel concerto a San Siro in apertura del tour negli stadi, hanno avuto un’interprete Lis per la canzone “Ridere” e, a detta dei presenti, è stato uno dei momenti più emozionanti dello show. Nei giorni scorsi, Ermal Meta ha portato la sua musica oltre ogni confine. Ospite del Giffoni Film Festival , il cantautore albanese naturalizzato italiano ha offerto al pubblico un’esibizione emozionante con chitarra, voce e... Lis. L’artista si è esibito durante il Giffoni Music Concept con la sua “Piccola Anima” accompagnato ida una performance nella lingua italiana dei segni, insieme a Diana Vitolo, docente Lis, e alle performer Maria Carpinelli e Alessia Sabarese dell’Associazione Anilis