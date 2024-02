Maria Antonietta, regina ribelle e icona femminista nella nuova serie con l'attrice Emilia Schüle

Una giovane regina austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua. Ecco “”, la nuova serie tv in onda su Sky dal(su Sky Serie a partire dalle 21,15) e in streaming su Now. Creata e scritta da Deborah Davis, sceneggiatrice del film “” (per cui è stata candidata agli Oscar del 2018), la serie è prodotta da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gen.Nel periodo d’oro dellela tv torna a raccontare ledel passato. Dopo “Caterina La Grande”, “The Great”, “Sissi” e “L’imperatrice”, per non parlare di “The Crown” e in attesa de “” (in uscita il 4 maggio su Netflix), dalla Francia arriva " Marie Antoinette ", il nuovo show che racconta l’ascesa (e la caduta) di una delle figure più enigmatiche della storia europea.“Maria Antonietta”, attraverso uno, esplora ildella corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, allora solo 14enne, lasciò l’Austria per diventare la moglie del(Luigi XVI). All’inizio inibita dallo stretto protocollo di corte, dalleimposte dalla società, e sotto la pressione di una nazione straniera che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, Maria Antonietta riuscì a, grazie alla sua indole testarda e il suo grande carisma. Con coraggio e dignità la reginadecidendo di vivere in modo innovativo malgrado il disappunto francese. Gli otto episodi, infatti, partono dalad appena 14 anni e l'arrivo nell'oscura corte di Versailles e attraversano la. Follemente appassionata di gioielli, incurante dei suoi sudditi ridotti alla fame, Maria Antonietta è dipinta dalla Davis con il suoin un'apologia del potere femminile prima della ghigliottina, con lo scoppio della Rivoluzione francese.Il personaggio di Maria Antonietta è stato già al centro, nel 2006, dell’omonimo film di, dove a dare volto e voce alla protagonista era. Stavolta la protagonista del period drama è l’attrice tedesca. La 30enne è al suo primo ruolo importante dopo i film “Freche Mädchen - Ragazze sfacciate” e “Gangs”. Ildella serie tv include l’attorenei panni di Luigi XVI (in “Bridgerton è Lord Corning), Jack Archer, Jasmine Blackborow, Crystal Shepherd-Cross, Caroline Piette, Nathan Willcocks, Liah O’Prey, Gaia Weiss e James Purefoy (nel ruolo di Luigi XV). Nella serie appaiono anche Marthe Keller, Roxane Duran, Oscar Lesage, Liah O’Prey, Jonas Bloquet, Paul Bandey, Laura Benson e Yoli Fuller.