MasterChef Italia, Hue e i suoi dolori mestruali. Ma la volontà di donna è più forte

di Hue a12. Nelladi giovedì 23 febbraio del cooking show di Sky si sono decisi i quattro finalisti che si giocheranno il tutto per tutto nella finale del 2 marzo. Sono riusciti a convincere i giudicigli aspiranti chef Bubu, Edoardo, Mattia e Hue.Quest’ultima,originaria di Hanoi, durante la puntata ha preparato “Un attimo di bellezza”, ovvero un’insalata diin infusione di ibisco in varie consistenze” nella prova Mistery Box, mentre per Invention Test – una prova ricca di emozioni mistiche e sensazioni positive grazie all’ospite, monaca coreana buddhista e chef – ha proposto “”, un piatto con zucchine con aceto di lampone e tofu rosolato in olio di sesamo. Nell’ultimo, e importante, Pressure Test la concorrente ha ha dato il meglio di sé con “”, ovvero polpette di rana su crema di scamorza e riso con friggitelli abbrustoliti. E si è rivelata la migliore ed è subito, strappando il biglietto per la finale. La serata, però, è stata tutta in salita per la vietnamita 27enne che vive a Firenze e che sogna di aprire un ristorante stellato in Vietnam. In più di un’occasione è apparsa nervosa e tesa e quando è salita in balconata ha fatto capire di non sentirsi troppo bene a causa dei dolori mestruali . Il ciclo ha influenzato anche le scelte relative alla preparazione dei piatti visto che in più di un’occasione ha parlato di “strane sensazioni” e “” e, probabilmente a causa degli ormoni, si è commossa quando i giudici le hanno scelto il loto come ingrediente. La giovanevietnamita trapiantata a Firenze, oltre a far vedere il dolore è apparsa libera come una farfalla dimostrandononostante il ciclo.Indubbiamente la vita privata dei concorrenti può influenzare la cucina. L’anno scorso, per esempio, Elena Morlacchi aveva confidato di essere un po’ in confusione in quanto “”. Una rivelazione che lasciò senza parole chef Barbieri. Poi la concorrente, via social, spiegò meglio quanto accaduto ai fornelli: “A 54anni bisogna avere il coraggio di dirlo, perché non ci si deve vergognare degli ormoni che… volano!”.