Mercoledì Addams, l'icona gothic e del femminismo è tornata. Tim Burton: "Lei ed io abbiamo la stessa visione del mondo"

Un personaggio diventato un mito

La bambina simbolo dellae del femminismo è tornata:è cresciuta, è diventata adolescente e va al college nellain uscita il 23 novembre, con il primo episodio in anteprima europea a Lucca Comics & Games dove il 31 ottobre interverrà ancheche firma questo spin-off dal titolo “”.Nella nuova serie, con protagonista l’attrice(vista in “Jane the Virgin” e “Scream” del 2022), la figlia maggiore dellain circolazione è pronta ache può essere terrificante, ok. Ma in questo caso. Espressione ieratica e fascino sinistro, a renderla un’icona anche il suo caratteristico look: capelli corvini e perennemente intrecciati, vestito nero, colletto bianco e l’incarnato ancora più pallido. “Mercoledì è un’adolescente,. I suoi commenti sarcastici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni. Non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti, ma neanche che sembrasse ignara” racconta Ortega, sottolineando che in questa serie “lei (Mercoledì, ndr). Abbiamo l’opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più reale, qualcosa che non è mai stato fatto in precedenza”.La serie dà una svolta aldella famiglia Addams. Dopo una serie di avvenimenti poco piacevoli di cui Mercoledì è stata protagonista nelle scuole superiori pubbliche, Gomez (Luis Guzman) e Morticia (Catherine Zeta-Jones) la spediscono alla, l’istituto accademico in cui si sono incontrati per la prima volta. Lì la ragazza intraprende un percorso ricco di “” in puro stile Addams, scoprendo anchesulla propria famiglia datati 25 anni prima, che la porteranno a indagare sul passato delle persone più vicine a lei. Fin dall’inizio si capisce che Ortega/Mercoledì è: ed è questo il punto della storia perché a differenza della maggior parte degli adolescenti, non vuole adattarsi agli altri, ma rimanere se stessa. Un altro aspetto di Mercoledì su cui punta la serie è il. “Come si fa a crescere nell’ombra di una madre così fascinosa come lei?” si domanda Alfred Gough, creatore con Miles Millar della serie. A completare la bizzarra famiglia c’è anche ilinterpretato da Isaac Ordonez, mentre George Burcea èe Gwendoline Christie (attualmente impegnata in “The Sandman”, sempre su Netflix) interpreta, la preside dell'accademia. Nel cast della prima stagione (otto puntate) è presente ancheche all’inizio della carriera aveva già dato il volto a Mercoledì in due film de "La famiglia Addams", usciti nei primi anni Novanta.“Quando ho letto questa sceneggiatura, mi è tornato in mentee cosa provavo nei confronti dei miei genitori, come mi sentivo come persona. Ha dato alla Famiglia Addams una realtà tutta nuova. È stata una combinazione interessante” sono le parole dia “Empire Magazine”. Nella serie si affronta anche il tema della, argomento caro a Burton. “Nel 1976, sono andato a un ballo di fine anno delle superiori. Era l’anno di uscita di Carrie. Mi sono sentito come Carrie a quel ballo di fine anno. Ho sentito quella sensazione di dover essere lì ma di non farne parte. Per quanto tu voglia, quei sentimenti non ti lasciano” sostiene il regista che si sente molto vicino al personaggio della serie. “” dice il visionario regista, autore di capolavori come "La fabbrica di cioccolato", "Sleepy Hollow" o "Edward mani di forbice" tanto per citare qualche esempio.Ma chi è? “Mercoledì (Venerdì) Addams” è il nome originale del personaggio che prende spunto dalla strofa di unache recita: “Wednesday’s child is full of woe” – “Il bambino nato di mercoledì è pieno di sventura”. E’ una vera e propria icona femminista e all’avanguardia, nata dalla penna e dalla fantasia di(famoso disegnatore statunitense) che gli diede vita nel lontano. Figlia di Gomez e Morticia Addams, nonché sorella di Pugsley e nipote del simpatico Zio Fester, Mercoledì nella famiglia Addams rappresenta lache ci sia, stimolando l’immaginario di chi in lei vede lae la loro capacità di essere se stesse andando contro tutti i più classici stereotipi sociali Lo stesso creatore la definì così: “Bambina piena di tristezza, è, con i capelli corvini e l’incarnato pallido della madre. Suscettibile e piuttosto tranquilla, ama le scampagnate e le gite alle caverne sotterranee che Morticia e Gomez organizzano spesso. È una, compassata nel vestire e, nel complesso, un po’ smarrita. Riservata e fantasiosa, poetica e dall’aspetto un po’ sciupato, è dedita a occasionali eccessi d’ira. Ha un piede con sei dita”. Dopo il fumetto nasce la, creata da David Levy, intitolata “”e andata in onda per la prima volta nel 1964, in bianco e nero. Mercoledì Addams (che ha il volto di) è una bambina di soli sei anni, caratterizzata da un vestito nero col colletto bianco e i capelli raccolti in due trecce, con strani gusti in fatto di animaletti domestici e passatempi, ma sostanzialmente solare e vitale come tutti i bambini della sua età. Nel fumetto e nella prima serie Mercoledì è ancora una “”, soltanto un po’ incline alla nostalgia e ai giochi pericolosi e stravaganti col fratello. Ma, allora, quando diventa un vero e proprio simbolo femminista e anticonformista?Il personaggio prende spessore e arriva a divenire un’icona con l’uscita dei: “La Famiglia Addams” (1991) e “La Famiglia Addams 2” (1993) entrambi diretti da, dove un cast di prim'ordine – in cui Gomez viene interpretato dal compiantoe Morticia dall’insuperabile– onora e cristallizza in quei lungometraggi la bellezza e l’unicità di questa famiglia mostruosamente felice della propria diversità, tanto da celebrarla in tutti i suoi aspetti. Nei film Mercoledì acquisisce spazio e risalto essendo rappresentata non più come una bambina docile anche se con gusti decisamente grotteschi, ma comee fin troppo intelligente, capace e orgogliosa della sua famiglia e dalla sua. In una parola: anticonformista.Merito del successo di Mercoledì va ricercato nell’interpretazione dell’allora undicenne, attrice capace di renderla perfetta e iconica: con i suoi outfit completamente, i capelli ossessivamente legati in due trecce e la capacità di non far trasparire nulla dal suo volto se non uno sguardo attento, indagatore e sempre pronta a dimostrare la sua arguzia. Negli anni successivi ai film con la Ricci, la figura di Mercoledì diventa come una vera e propriadi Barbie , quindi di una visione omologata e stereotipata della bellezza e del comportamento femminile: ha i capelli neri, una pettinatura e degli abiti austeri e neri anch’essi, un’incarnato pallido e una predilezione per la solitudine e per le creature oscure. Mercoledì, poi, si trasforma anche un vero e proprio vessillo del femminismo, in quanto si tratta di un personaggio chee imposte dalla società, rifiuta i vestiti e le compagnie alla moda e rifiuta di sottostare a chiunque ritenga al di sotto del proprio quoziente intellettivo. Insomma, il personaggio di “Mercoledì” si è evoluto e rafforzato nel tempo tanto da essere diventato un mito.