Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, amore al capolinea

tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Laè arrivata al capolinea? Pare di sì, stavolta. Perché il regista avrebbe giàil tetto coniugale. L’attrice romana(44 anni) e il regista livornese(59 anni) si sono sposati a Livorno il 17 gennaio 2009, il giorno del compleanno di lei.fu il set del film “Tutta la vita davanti” (2008), la commedia agrodolce sul precariato raccontata attraverso il mondo dei call center. Lei si era presentata al provino per il film: il colpo di fulmine fu immediato tanto che nel giro di nemmeno due anni, i due diventaronoUna coppia affiata e felice sia tra le mura domestiche sia in ambito professionale. Infatti, nel 2010 nasce il primo figlio,(per Virzì il secondo visto che nel 1989, dalla relazione con l'attrice Paola Tiziana Cruciani, ha avuto Ottavia). Ad aprile 2013 viene alla luce la figlia, il cui parto è stato ripreso nel film “Il nome del figlio” della regista Francesca Archibugi dove nel cast figura anche la Ramazzotti. Uniti in matrimonio e uniti sul set. La Ramazzotti, infatti, è protagonista di due pellicole firmate da Virzì: “” (2010) e “ La pazza gioia " (2016)”.Negli ultimi tempi, però, il legame si incrina. A novembre 2018 la coppia annunciadopo dieci anni di matrimonio e la volontà di separarsi . Alcune indiscrezioni attribuivano all’attrice la decisione di chiudere il rapporto. La decisione è durata, però,e a febbraio 2019 tutto sembrava essere tornato alla normalità. Qualche rivista di gossip aveva dato voce a fonti anonime vicine alla coppia scrivendo che il cineasta si sarebbe presentato sotto la casa dell’amata in lacrime, per ottenere la riconciliazione. All'epoca la coppia aveva cercato di mantenere la massima riservatezza sulla propria vicenda privata per. Adesso, però, sembra che la coppia non sia riuscita a superare definitivamente la crisi. Secondo “”, la storia tra l’attrice e il regista ha fatto registrare una nuova rottura: Virzì avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia pere restare vicino ai figli Anna (9 anni) e Jacopo (13).