Michela Giraud spezza i tabù: "Con intelligenza e in modo opportuno, si può dire tutto"

Dai palchi di provincia a, dallo show satirico, fino ad arrivare a- che la consacra al grande pubblico - e alla recente conduzione disu Real Time e Discovery+. Senza dimenticare prestigiosi riconoscimenti nazionali: nel 2020 il Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio Ischia Carlo Vanzina 2021. Nell’arco di poco più di cinque anni,la stand-up comedian romana, classe ‘87, è diventata uno dei volti più amati e versatili della nuova scena comica italiana.Al momento l’attrice è impegnata nella tournée estiva dello show, la versione ‘rivisitata’ dello spettacolo scritto insieme all’autore Marco Vicari e prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Dopo il grande successo del tour 2020/21 e dell’uscita del suo special su Netflix, il primo di una donna italiana distribuito in 190 paesi nel mondo, la stand-up comedian torna in scena con il suo irresistibile umorismo e con nuovi appuntamenti. Tra le prossime date: il 17 maggio al Teatro Brancaccio di Roma, il 23 maggio al Teatro Nazionale di Milano, il 30 maggio al Teatro di Varese, il 18 giugnoall’Anfiteatro Santa Lucia di Prato, il 10 luglioad Alghero, il 23 luglio a San Mauro Pascoli (Forlì e Cesena), il 30 luglio a Camaiore (Lucca), il 31 luglio all’Anfiteatro Romano di Terni. Passando dal consolidamento che le madri sono e resteranno sempre “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show - che è ormai un cult - si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stessi. “Il teatro è vita e sul palco dico tutto quello che penso, anche cose orrende di cui un po’ mi vergogno” dice Michela Giraud che sul palco porta in scena se stessa.“Ho pensato di incentrare tutto su me stessa perché ‘’ mi ha dato grande notorietà e mi sembrava giusto raccontare la mia storia, che poi è simile a quella di tante altre persone: avevo qualcosa da dire e ho trovato la via della comicità per dirla. In questa nuova versione dello show, comunque, ci sono anche dei riferimenti all’attualità, al momento tragico della guerra, ma senza entrare nella cronaca. Diciamo che si ride del fatto che sono tutti esperti in teorie geopolitiche”.“Certo. La parola curvy proprio non la sopporto. Perché dobbiamo essere sempre definiti, quindi limitati, incasellati? Il peso non qualifica le persone, la body positivity è una trappola. Se una ragazza con la taglia 46 vuole mostrare l’ombelico, fa bene”.“Un rapporto conflittuale, come tutti. Un giorno mi piaccio, l’altro no. Ma chi si piace sempre? Comunque, cerco di tenermi in forma, il corpo va armonizzato. E poi lo sport è anche una valvola di sfogo, un modo per staccare. Da ragazza facevo danza, ora vado in palestra e comunque voglio ringraziare Gaia, la mia personal trainer per la pazienza”.“La mia passione per la danza non è stata corrisposta: ho danzato per 15 anni ma mi mancavano coordinazione e grazia. Ho insistito, ci ho provato ma restavo sempre allo stesso punto. Con classica, moderna, salsa e musical non andavo avanti. Dopo anni sempre in ultima fila ho detto basta”.“Secondo me la regola è parlare di ciò che si conosce. Se uno ci mette intelligenza e lo fa in modo opportuno, si può dire tutto. Io credo bisogna essere abili nel toccare qualsiasi tema in modo intelligente, ed è difficile trovare cose intelligenti da dire su tematiche come la morte, per esempio. Bisogna affrontare gli argomenti con preparazione e coscienza, altrimenti stai solo facendo il bullo”.“Esatto. Sono stata molto felice di partecipare al progetto di ‘’ nell’abbattere i pregiudizi e l’imbarazzo che ancora circondano questi temi. E devo ammettere che un po’ ero imbarazzata anche io visto che alla fine sono argomenti di cui si parla poco. Però ho capito che il mio era un imbarazzo puerile e grazie ai, ho imparato anche alcune cose che prima non sapevo. Spero che il messaggio sia arrivato anche a coloro che ci hanno seguito”.“Per prima cosa ho imparato ad ascoltare. Di solito sono io che dal palco parlo di me stessa per almeno un’ora. Il programma tv mi ha dato la possibilità di defilarmi e ascoltare le problematiche degli altri”.“In tutti i casi, all’origine dei problemi c’è l’insicurezza da cui poi derivano gelosia e controllo sull’altro. Ho cercato di aiutare i partecipanti a tirare fuori i loro pensieri, ho fatto domande ma mai dato giudizi. Anche se in veste di conduttrice ero ‘seria’, sono sempre una comica e anche i comici devono aiutare a far riflettere, non a dare risposte”.“E’ sempre stato molto ciclico. Ho sempre detto ‘io no, non ne ho bisogno’. Poi ho scoperto che l’amore fa bene. Che sia amore verso un compagno, verso gli amici o verso se stesso, l’amore è fondamentale”.“Sto lavorando a vari progetti, ma ancora è presto per svelarli. Posso annunciare, con grande orgoglio, che condurrò iinsieme a Diego Passoni e Myss Keta. La cerimonia di premiazione, che si svolge all’UniCredit Pavilion di Milano, si terrà il 24 maggio (e vista l’importanza crescente del premio, seguitissimo soprattutto dai più giovani, la serata di premiazione andrà in onda in seconda serata su Raiuno, il, ndr)”.